Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Snake Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం.. భారీ పాముతో పిల్లల ఆటలు.. వీడియో!

Snake Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం.. భారీ పాముతో పిల్లల ఆటలు.. వీడియో!

Toddlers Play With Snake Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును పిల్లలు పట్టుకున్న ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూసి షాక్‌కు గురవుతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:29 PM IST
Snake Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం.. భారీ పాముతో పిల్లల ఆటలు.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pawan Kalyan: వ్యవస్థను ప్రశ్నించే హక్కు యువతకు ఉంది.!. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
2
3
4
5