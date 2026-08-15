/Snake Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం.. భారీ పాముతో పిల్లల ఆటలు.. వీడియో!

Toddlers Play With Snake Video: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో రోజుకొక వింతైన ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియో వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటది.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలు అన్ని క్షణాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటనే ఇప్పుడు వెలుగు చూసింది.. సాధారణంగా పాముల పేర్లు వింటేనే ఆమడ దూరం పారిపోతూ ఉంటాం.. అలాంటిది కొంతమంది చిన్నారులు ఏకంగా భయంకరమైన పాములను చేతిలో పట్టుకొని ఆడుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను షాక్కు గురి చేసేలా చేస్తుంది.. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ట్రెండింగ్ మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియోలో ఏముంది?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే. ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు ఎలాంటి భయం లేకుండా పాములతో ఆడుకోవడం మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అందులో ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు కలిసి ఒక భారీ సైజు కలిగిన ప్రమాదకరమైన పామును రెండు చేతుల పట్టుకొని ఉండడం గమనించవచ్చు. ఆ పాము కూడా ప్రమాదకరంగా నాలుకను బయటికి తీసి.. పడగపై నిలబడి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.. వారి పక్కనే ఉన్న మరో పిల్లాడు ఒక చిన్న పాముని పట్టుకొని.. ఎంతో అపురూపంగా చూస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు...
అన్నింటికంటే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయమేమిటంటే.. ఆ వీడియోలో పామురంగు అత్యంత వింతగా.. చూడడానికి ఎంతో భయానకరంగా ఉండటం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము ఏ క్షణంలోనైనా కాటు వేసే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ.. ఆ పిల్లలు ఏమాత్రం ఏమీ తెలియనట్లుగా.. వాటిని ఒక బొమ్మలా భావించి ఆడుకోవడం చూసేవారికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఆ పాము ఉగ్రరూపం దాల్చినట్లు కూడా అనిపించడం చూసి చాలామంది వారి తల్లిదండ్రులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం కామెంట్లలో కనిపిస్తుంది..
ఈ వీడియోను ఒక కథ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. అతి తక్కువ సమయంలోనే నెట్టింట విపరీతంగా ట్రెండ్ అయింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను దాదాపు 40 లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను లక్షల్లో లైక్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. పిల్లల ప్రాణాలతో చెలగాటమా? వారి తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారు అని కొందరు కామెంట్లలో ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
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