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Python Video: వామ్మో.. కొండ చిలువకు సుస్సు పోయించిన తాబేలు.!. నోటితో పట్టుకుని మరీ.!. వీడియో వైరల్..

Tortoise attack on python Video: కొండ చిలువ పాపం అడవిలో తాబేలు కన్పించిందని దాని మీద దాడికి దిగింది. ఇంతలో అది రివర్స్ అటాక్ చేసి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:05 PM IST
Python Video: వామ్మో.. కొండ చిలువకు సుస్సు పోయించిన తాబేలు.!. నోటితో పట్టుకుని మరీ.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: python(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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