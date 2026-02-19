Tortoise VS Lion Video: ఓర్నాయనో.. సింహనికే సుస్సుపోయించిన తాబేలు.. వీడియో చూస్తే నోరెళ్ల బెట్టడం ఖాయం..

Tortoise bites lion tongue funny Video: అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి. క్రూరజంతువులు, సాధు జంతువుల్ని వేటాడి వాటిని తినేస్తాయి. ఇటీవల కొన్నిసార్లు అడవిలోని జంతువులు ఆహారం వేటలో భాగంగా జనానవాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అవి మనుషులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. పులులు, చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు, పాములు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జంతువులు ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నారు. అందుకే అడవులకు దగ్గరగా ఉండే గ్రామాల వారు అలర్ట్ గా ఉండాలని చెప్తారు. మరోవైపు కొన్నిసార్లు ఎంత పెద్ద జీవులైన వాటి కన్న చిన్న పరిమాణంలో ఉండే జీవుల చేతిలో ఇబ్బందుల్ని ఫెస్ చేస్తాయి. సింహంను అడవికి రాజుగా చెప్తారు. దానికుంటే జూలు, పరిమాణం, ఠీవీ మరే ఇతరజీవుల్లో కూడా కన్పించదు. అందుకే సింహంను అడవికి రాజుగా చేప్తారు.
అది కడుపు నిండితే తన కళ్ల ముందే ఇతర జీవులు సంచరించిన ఏమి అనదంట. సింహం ఒక తాబేలును చూసింది. మరీ దానికి ఆకలి వేసిందో లేదా తినాలని ప్లాన్ చేసిందో కానీ.. మెల్లగా అది దాని డిప్పను కొరకాలని చూసింది. కానీ తాబేలు డిప్పచాలా బలంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు.
సింహం కూడా తాబేలు డిప్పను బ్రేక్ చేయాలని చూస్తే అది దానికి చుక్కలు చూపించింది. సింహం తన నాలుకను బైటకు తీసింది. అప్పుడు తాబేలు నన్నే తినాలని చూస్తావా.. అంటూ ఒక్కఉదుటున దాని నాలుకను పట్టుకుంది. పాపం.. సింహం వెంటనే విలవిల్లాడి పోయింది. అది ఎంత గింజుకున్న తాబేలు వదల్లేదు.
కానీ చివరకు అది తాబేలు బారి నుంచి చాలా కష్టపడి మరీ విడిపించుకుంది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో కానీ అడవిలో ఉన్న సీక్రెట్ కెమెరాలో ఇది రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. ఏంట్రా ఇది సింహనికి చుక్కలు చూపించిందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.