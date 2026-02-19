Tortoise VS Lion Video: ఓర్నాయనో.. సింహనికే సుస్సుపోయించిన తాబేలు.. వీడియో చూస్తే నోరెళ్ల బెట్టడం ఖాయం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tortoise attacks on lion: తనమానాన తాను పక్కన కూర్చున్న తాబేలు దగ్గరకు వెళ్లి మరీ సింహం లేని రిస్క్ లో పడింది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలే నవ్వుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:27 PM IST
Tortoise bites lion tongue funny Video: అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉంటాయి. క్రూరజంతువులు, సాధు జంతువుల్ని వేటాడి వాటిని తినేస్తాయి. ఇటీవల కొన్నిసార్లు అడవిలోని జంతువులు ఆహారం వేటలో భాగంగా జనానవాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అవి మనుషులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. పులులు, చిరుతలు,  ఎలుగు బంట్లు, పాములు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జంతువులు ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నారు. అందుకే అడవులకు దగ్గరగా ఉండే గ్రామాల వారు అలర్ట్ గా ఉండాలని చెప్తారు. మరోవైపు కొన్నిసార్లు ఎంత పెద్ద జీవులైన వాటి కన్న చిన్న పరిమాణంలో ఉండే జీవుల చేతిలో ఇబ్బందుల్ని ఫెస్ చేస్తాయి. సింహంను అడవికి రాజుగా చెప్తారు. దానికుంటే జూలు, పరిమాణం, ఠీవీ మరే ఇతరజీవుల్లో కూడా కన్పించదు. అందుకే సింహంను అడవికి రాజుగా చేప్తారు.

అది కడుపు నిండితే తన కళ్ల ముందే ఇతర జీవులు సంచరించిన ఏమి అనదంట. సింహం ఒక తాబేలును చూసింది. మరీ దానికి ఆకలి వేసిందో లేదా తినాలని ప్లాన్ చేసిందో కానీ.. మెల్లగా అది దాని డిప్పను కొరకాలని చూసింది. కానీ తాబేలు డిప్పచాలా బలంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు.

సింహం కూడా తాబేలు డిప్పను బ్రేక్ చేయాలని చూస్తే అది దానికి చుక్కలు చూపించింది. సింహం తన నాలుకను బైటకు తీసింది. అప్పుడు తాబేలు నన్నే తినాలని చూస్తావా.. అంటూ ఒక్కఉదుటున దాని నాలుకను పట్టుకుంది. పాపం.. సింహం వెంటనే విలవిల్లాడి పోయింది. అది ఎంత గింజుకున్న తాబేలు వదల్లేదు.

Read more: Python Attack Video: ఓర్నాయనో.. రెప్పపాటులో యువతిపై భారీ కొండ చిలువ దాడి.?.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

కానీ చివరకు అది తాబేలు బారి నుంచి చాలా కష్టపడి మరీ విడిపించుకుంది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో కానీ అడవిలో ఉన్న సీక్రెట్ కెమెరాలో ఇది రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. ఏంట్రా ఇది సింహనికి చుక్కలు చూపించిందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

