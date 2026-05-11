Tourist attacked by big python while bathing near water fall video viral: కొండ ప్రాంతాలు, అడవులు, జలపాతాల వద్ద తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. పాములు,కొండ చిలువలు, ఇతర జంతువులు దాడులు చేసే ప్రమాదాలు ఉంటాయి. అందుకు కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం అస్సలు ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించారు. తమ లైఫ్ ను రిస్క్ లో వేసుకునే పనులు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో చెరువులు, జలపాతాల వద్ద తరచుగా మొసళ్లు ఉంటాయంటారు. కొన్నిసార్లు ఇతర ప్రమాదాలు కూడా జరగొచ్చు.
ఏ మాత్రం కొద్ది అజాగ్రత్తతో అయిన నిండు ప్రాణాలు పోయే చాన్స్ ఉంటుంది. తాజాగా.. ఒక జలపాతం దగ్గర స్నానం చేస్తున్న వ్యక్తిపై భారీ కొండ చిలువ దాడి చేసింది.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. జలపాతం దగ్గర ఒక టూరిస్టు స్నానం చేస్తున్నాడు. అతని వెనుకాల మరో యువతి కూడా స్నానం చేస్తుంది. ఆమె రీల్స్ చేసుకుంటుంది.
ఇంతలో బండరాళ్లమధ్యలో నుంచి ఒక భారీ కొండ చిలువ ఉంది. దీన్ని టూరిస్టు గమనించలేదు. ఇంతలో అది ఒక్కసారిగా టూరిస్టుపై దాడి చేసింది. ఈ షాకింగ్ పరిణామంతో అతను నీళ్లలో పడిపోయాడు. ఈ ఘటనను వెనక నుంచి చూసిన యువతి భయపడిపోయి అక్కడి నుంచి తన ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు అక్కడి నుంచి బైటకు వచ్చింది. వారు తీస్తున్న రీల్స్ లలో ఈ ఘటన కాస్త రికార్డు అయ్యింది. కొండ చిలువ రాళ్ల మధ్యలో నుంచి రెప్పపాటులో వచ్చి అతనిపై దాడి చేసింది.
ఈ ఘటన తర్వాత అతను బ్రతికాడో లేదో వివరాలు లేవు . మొత్తంగా ఈ కొండ చిలువ దాడికి చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలీదా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.