Train Fight Viral Video: చెప్పు చూపించిందని ఆంటీని చావగొట్టిన యువకుడు..రైల్లో సీటు కోసం పొట్టుపొట్టు తన్నుకున్నారు!

Train Fight Viral Video News: భారత రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయనే సంగతి తెలిసిందే. అయితే చాలా సార్లు సీట్ల విషయంలో ప్రయాణికుల మధ్య గొడవలు సహజంగా జరుగుతుంటాయి. అలాంటి ఓ గొడవ ఇప్పుడు తన్నుకునే స్థాయికి చేరింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:02 PM IST

Train Fight Viral Video News: భారత రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయనే సంగతి తెలిసిందే. అయితే చాలా సార్లు సీట్ల విషయంలో ప్రయాణికుల మధ్య గొడవలు సహజంగా జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియోలో ఓ ఆంటీ చెప్పు చూపించిందని ఓ యువకుడు ఆమెను చావకొట్టాడు. దీంతో రైలులో ఉన్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఈ సంఘటన గుర్తుతెలియని రైలులోని ఓ జనరల్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో జరిగింది. సీటు విషయంలో ఓ వ్యక్తితో మరో మహిళకు మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం ఇది. అది మొదట్లో వాగ్వాదంగా ఉన్నా.. ఆ తర్వాత తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. ఈ వీడియోలో ఓ మహిళ యువకుడ్ని అవమానిస్తూ, చెప్పు చూపిస్తూ బెదిరించడం మొదలుపెట్టింది. ఆ యువకుడు తొలుత ఎంతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడాడు. 

సీటు విషయంలో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆ యువకుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పు కిందికి దించి మాట్లాడండి అని చెప్పినా.. ఆమె వినకుండా రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో వెళ్లింది. ఎంతో సమయమనంతో అతడు మరో సీటుకు వెళ్లి కూర్చున్నా.. ఆ చెప్పుతో మహిళ మరింత బెదిరింపులకు దిగింది. ఆ వెంటనే ఉన్న ఓ మహిళతో కూడా ఆమె వాగ్వాదినికి దిగింది. ఆ మహిళ "నా కొడుకు ఇంజనీర్, నా భర్త సూపర్‌వైజర్" అని చెప్పడం మీరు వినవచ్చు. 

అయితే ఆమె ఆ యువకుడి బంధువో లేదా భార్యో తెలియడంలేదు. కానీ, సీన్‌లోకి ఆ మహిళపై వాగ్వాదానికి రాగానే.. చెప్పు చూపిన ఆంటీపై యువకుడు దూసుకొచ్చాడు. ముఖంపై గ్యాప్ లేకుండా చెంపదెబ్బలు కొడుతూనే ఉన్నాడు. ఆమె బెదిరింపులకు తాళలేకపోయిన ఆ వ్యక్తి దాడి చేసినట్లు చెబుతున్నాడు. 

ఆంటీపై తీవ్రంగా దాడి చేసిన యువకుడ్ని వారించేందుకు ప్రయాణికులు ఎంతో ప్రయత్నించారు. అయితే మహిళను కొట్టడం మంచి పద్ధతి కాదంటూ కొందరు అంటుంటే.. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు తగిన శాస్తి జరిగిందని కొందరు నవ్వుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

