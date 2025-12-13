English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Train Romance: కదులుతున్న రైలులో శృతిమించిన ప్రేమజంట..పడుకొని ఇద్దరు హత్తుకొని రొమాన్స్..వీడియో వైరల్!

Train Romance Video: ఇటీవలి రోజుల్లో రైళ్లలో రకరకలైన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిస్తున్నాయి. కొందరు టిక్‌టాక్ వీడియోలు చేస్తుండగా.. మరికొందరు  ఏకంగా లవర్స్‌తో రొమాన్స్ చేస్తున్నారు. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో ప్రయాణికుల ముందే ఓ యువ జంట రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 13, 2025, 06:35 PM IST

Train Romance Video: ఇటీవలి రోజుల్లో రైళ్లలో రకరకలైన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిస్తున్నాయి. కొందరు టిక్‌టాక్ వీడియోలు చేస్తుండగా.. మరికొందరు  ఏకంగా లవర్స్‌తో రొమాన్స్ చేస్తున్నారు. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో ప్రయాణికుల ముందే ఓ యువ జంట రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

అవును, మీరు విన్నది నిజమే.. రైలులోని స్లీపర్ క్లాస్‌లో ఓ లవర్స్ జంట అప్పర్ సీటులో ఇద్దరూ పడుకొని ఉన్నారు. ఆ రైలులో పబ్లిక్‌గా ప్రయాణికులు అందరూ చూస్తున్నా.. వారు ఏమాత్రం బిడియం లేకుండా ఒకర్ని ఒకరు హత్తుకొని పడుకున్నారు. అమ్మాయి కూడా అభ్యంతరకరమైన రీతిలో పడుకుంది. ఈ దారుణమైన వీడియో చూసి చాలామంది సిగ్గుపడుతుండగా.. మరికొందరు నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో తిట్ల దండకం ఎత్తుకున్నారు. 

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..12 రోజులు క్రిస్మస్ సెలవులు..డిసెంబరు 24 నుంచి జనవరి 5 వరకు నాన్‌స్టాప్!

రైలులో అలాంటి పాడు పని చేస్తున్నా.. ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ జంట వ్యవహరిస్తున్న తీరు అందర్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అభ్యంతరకర రీతిలో ఉన్న వారిని చూసి ప్రయాణీకులు ఏమనుకుంటున్నారో కూడా కనీస స్పృహ లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుండగా.. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు తెగ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. 

వైరల్ గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ లవర్స్ జంట రైలు స్లీపర్ కోచ్ అప్పర్ సీటులో పడుకొని ప్రేమపక్షుల్లా ఇద్దరు హత్తుకొని ఉన్నారు. ఒకర్ని ఒకరు గట్టిగా హత్తుకోవడమే కాకుండా.. ముద్దులు పెట్టుకోవడం కొసమెరుపు. ఈ జంట పూర్తిగా ప్రేమలో మునిగిపోతున్న తరుణంలో ఓ ఆకతాయి ఈ వీడియోను రికార్డు చేశాడు. ఆ వీడియోను రికార్డు చేయడమే కాకుండా.. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "ఈ ప్రేమికులు రైలును ఓయో రూమ్‌గా మార్చేశారంటూ" నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

ఈ వీడియోను అమృత మిశ్రా తన ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా  ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు.  ఈ వీడియోను లక్షలాది మంది వీక్షించగా.. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అలా చేయడం పట్ల యువ జంటపై సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైళ్లు లేదా ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాల్లో శృంగారం చేయడం సరైన పని కాదని చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై రైల్వే శాఖ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలా జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

Also Read: Chay Sobhita Wedding: "ఇలాంటి రోజు వస్తుందని అనుకోలేదు"..నాగచైతన్యతో పెళ్లిపై శోభిత సంచలన కామెంట్స్!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Couple romanceCouple romance in trainRomance VideoTrain RomanceViral video

