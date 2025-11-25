English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Transgender Ayyappa Swamy Video: అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు.. వీడియో వైరల్!

Transgender Ayyappa Swamy Video Viral: ఇద్దరు ట్రాన్స్‌జెండర్స్‌ అయ్యప్ప మాలధారణ స్వీకరించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఘటన నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని చోటు చేసుకుంది.  అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:35 PM IST

Transgender Ayyappa Swamy Video: అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు.. వీడియో వైరల్!

Transgender Ayyappa Swamy Video News: స్పిరిచువాలిటీకి లింగ భేదం లేదని.. భక్తి ముందు అందరే సమానులేనని చాటిచెప్పే అరుదైన ఘట్టం నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతూ వస్తున్నాయి. జిల్లాలోని ప్రముఖ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఆవరణలో ఇద్దరు ట్రాన్స్‌జెండర్లు అయ్యప్ప మాలను ధరించారు. అయితే, ఈ ట్రాన్స్‌జెండర్లు మాల వేసుకోవడం చూసి, దేవాలయానికి వచ్చిన భక్తులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. 

నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని అయ్యప్ప ఆలయంలో ప్రజ్ఞ, ప్రియ అనే ఇద్దరు ట్రాన్స్‌జెండర్లు గురుస్వామి సమక్షంలో మాలధారణ చేశారని తెలిపారు. అయ్యప్ప స్వామిపై తమకున్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని చాటుతూ ఈ మాలను వేసుకున్నట్లు స్వాములు తెలిపారు. ఈ సమయంలో గురు స్వామి ఇద్దరికి స్వయంగా మాలలు వేసి.. అయ్యప్ప దీక్ష నియమాల గురించి బోధించారు. శబరిమల యాత్రకు సిద్ధమవుతున్న ఈ స్వాముల ముఖాల్లో భక్తిభావం, పవిత్ర దీక్షను చేపట్టబోతున్న సంతృప్తి స్పష్టంగా కనిపించదని గురు స్వామి తెలిపారు.

గురుస్వామి నియమాలు వివరించగా.. ఈ స్వాములు దీక్షలో భాగంగా దాదాపు 41 రోజుల పాటు చాలా కఠినంగా, బ్రహ్మచర్యంతో పాటు సాత్విక జీవనం, భజన, పూజలు కఠోర నియమాలతో ఉంటారని తెలిపారు. వీటిని పాటించేందుకు తాము పూర్తిగా సంపిద్ధమైన తర్వాతే దీక్షలు స్వీకరించారని వెల్లడించారు. 

వీరు ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీకి చెందినప్పటికీ.. ప్రజ్ఞ, ప్రియ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో అప్పుడప్పుడు పాల్గొనేవారని సమాచారం.. అంతేకాకుండా వీరు అయ్యప్ప మాల ధరించడం ఇదే మొదటిసారి అని సమాచారం.. అలాగే గతంలో వీరు అమ్మవారి దీక్షలు కూడా స్వీకరించారని తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ సమయంలో ప్రియా మాట్లాడుతూ.. అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో భాగంగా స్త్రీ, పురుష భేదం లేదని.. మేము కేవలం భక్తులుగా మాత్రమే స్వామి సేవలో ఉండాలనుకుంటున్నామని తెలిపారు. అయితే, ప్రస్తుతం వీరికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

