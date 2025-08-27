Snake Venom Video: పాము విషాన్ని ఎలా సేకరిస్తారో చూపెట్టిన నిపుణుడు.. వీడియో వైరల్..

Snake Venom Collection Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ విష సర్పం నుంచి విషయాన్ని సేకరిస్తున్న ప్రక్రియకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నుంచి విషాన్ని సేకరించడం కళ్లకు కట్టినట్టు చూడొచ్చు. సాధారణంగా అనేక పరిశోధన శాలల్లో పాములకు సంబంధించిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషాన్ని సేకరించి వాటి ద్వారా ఎన్నో రకాల ఔషధాలను తయారుచేస్తారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ పరిశోధన శాఖలో పరిశోధకుడు పాము నుంచి విషాన్ని సేకరిస్తున్న సమయంలో దృశ్యాలే వీడియో రూపంలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడిది వైరల్గా మారింది..
వీడియోలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మొదటగా ఓ వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును 'స్నేక్ హుక్' (పామును పట్టుకునే కర్ర) ఉపయోగించి బయటికి తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ వ్యక్తి నెమ్మదిగా ఆ పాము తోకను పట్టుకొని బయటికి తీశాడు. బయటికి తీసే క్రమంలో ఆ కోబ్రా అతనిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా దానితోకొని పట్టుకొని ఒక టేబుల్ దగ్గరికి తీసుకువచ్చారు. టేబుల్ పైన పామును ఉంచి స్టిక్తో పాము తలను గట్టిగా ఒత్తి పట్టారు. పాము తలభాగాన్ని చేతిలో గట్టిగా పట్టుకున్న తర్వాత.. విషాన్ని సేకరించే చిన్న డబ్బా ముందు ఉంచాడు.
ఆ గాజు సీసా ముందు పామును ఉంచడంతో ఇది ఒక్కసారిగా నోరు తెరిచేసింది.. ఆ పాము వెంటనే నోరు తెరిచింది.. ఆ వ్యక్తి దాని దంతాలను గాజు సీసా దగ్గర ఉంచి దాని దవడ భాగంలో గట్టిగా తన చేతులతో ఒత్తిపట్టాడు.. దీంతో ఆ పాము తన విష గ్రంథుల నుంచి విషం బయటికి వదిలింది. ఆ విషం నేరుగా గాజు సీసాలోకి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా కోబ్రాలను పట్టుకొని విషాన్ని సేకరించే సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుందని ఆ వీడియోలో నిపుణులు తెలిపారు..
ఇలా చాలా పరిశోధన శాలలో పాములను పెంచి వాటి విషయాన్ని వివిధ రకాల మెడిసిన్స్కి వినియోగిస్తారట. ముఖ్యంగా మాత్రమే కాదు, దీనికి వైద్య రంగంలో అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. పాము కాటుకు విరుగుడు (యాంటీ-వెనమ్) మందుల తయారీకి, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్, గుండె జబ్బుల చికిత్సకు ఉపయోగించే పరిశోధనల్లో పాము విషం కీలకంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే పాము విషాన్ని ఇతర కొన్ని కెమికల్ రంగాల్లో కూడా వినియోగిస్తారని సమాచారం.
