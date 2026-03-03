English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Truck Viral Video: కారును ఢీకొని.. ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ ఈడ్చికెళ్లిన ట్రక్కు.. వీడియో ఇదే..

Truck Viral Video: కారును ఢీకొని.. ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ ఈడ్చికెళ్లిన ట్రక్కు.. వీడియో ఇదే..

Truck Viral Video Watch Here: మధ్యప్రదేశ్ హైవేపై ఓ ట్రక్కు బీభత్సం సృష్టించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఒక కారును ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ వరకు ఈడ్చికేల్లడం చూసి అక్కడున్న స్థానికులు ఆశ్చర్యపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మీరు ఇప్పుడే చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 12:53 PM IST

Truck Viral Video: కారును ఢీకొని.. ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ ఈడ్చికెళ్లిన ట్రక్కు.. వీడియో ఇదే..

Truck Viral Video Watch Now: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ హైవేపై ట్రక్కు ఊహించని బీభత్సం సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.. అతివేగంతో వచ్చిన ఒక ట్రక్కు కారును ఢీకొనడమే... కాకుండా దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డుపై ఈడ్చగలిగింది.. ఈ భయంకరమైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం షాక్ అవుతున్నారు. అయితే, ఆ ట్రక్కు అంత దూరం ఈడ్చి వెళ్లడానికి గల కారణాలేంటి? ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో లేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం..

మధ్యప్రదేశ్‌లోని దాబ్రా-గ్వాలియర్ రహదారిపై ఆదివారం ఉదయం ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది.. టేకాన్పూర్ సమీపంలోని ఓ గ్రామం వద్ద వేగంగా వస్తున్న ట్రక్కు ఎదురుగా వెళ్తున్న కారును బలంగా ఢీకొనడమే కాకుండా.. ఆ కారు ట్రక్కు ముందు భాగంలో ఇరుక్కుపోవడంతో డ్రైవర్ ఆ ట్రక్కుతో పాటు కారును ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల మేర ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు.. ఆ కారులో ఉన్న ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో కేకలు వేస్తున్న..ట్రక్కు డ్రైవర్ ఏమాత్రం పట్టించుకోలేకపోవడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ పాటు ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లిన డ్రైవర్.. చివరికి రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుంతలో కారును నెట్టేసి.. తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.. అయితే దీనిని గమనించిన అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు మోటార్ సైకిల్‌పై ట్రక్కును వెంబడించి ఓ ప్రాంతంలోని దానిని పట్టుకున్నారు. ఆగ్రహానికి గురైన స్థానికులు ట్రక్కు డ్రైవర్‌ను పట్టుకొని చితకబాదారు..

Also Read: మీ రైల్వే టికెట్‌ను వేరొకరి పేరు మీదకు మార్చుకోవచ్చా? రైల్వే రూల్స్ క్లారిటీ!

The car was carrying three passengers, including an officer from the Special… pic.twitter.com/mRn0CwgVsm

అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కారులో దాదాపు ముగ్గురు ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కారు దాదాపు నుజ్జునుజ్జయినట్లు సమాచారం.. లోపల ఉన్న ముగ్గురు ప్రయాణికులకు ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడడం విశేషం.. ఈ కారులో ఉన్న వారిలో ఒకరు ఆర్మూర్ ఫోర్స్  అధికారని పోలీసులు గుర్తించారు.   ఇదిలా ఉంటే, ఘటన స్థలానికి వెంటనే  ఉన్నత పోలీసు సిబ్బంది కూడా చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై అన్ని వివరాలను స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం పై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కూడా కోరారు..

Also Read: మీ రైల్వే టికెట్‌ను వేరొకరి పేరు మీదకు మార్చుకోవచ్చా? రైల్వే రూల్స్ క్లారిటీ!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Truck Accident VideoAccident videoViral videolatest video

