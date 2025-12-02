MMS Viral Video: 19 నిమిషాల MMS వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్.. 'నేను కాదు రా బాబు ఆ అమ్మాయిని..'

19 Minute MMS Viral Video: గత కొద్ది రోజులు ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ ఇలా ప్రతి సోషల్ మీడియాలో 19 నిమిషాల MMS ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. లింక్ కావాలంటే DM చేయండి.. ఫాలో కొట్టండి.. కామెంట్ చేయండి.. అంటూ కొందరు నెటిజన్లు ఓ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో 19 నిమిషాల 34 సెకన్ల MMS అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వైరల్ అవుతున్న చిన్న క్లిప్లో ఒక యువ జంట సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒక వేళ మీ వద్దకు ఈ వీడియో వచ్చి ఉంటే.. పొరపాటున కూడా ఎవరికి షేర్ చేయండి. లేకపోతే మీరు చిక్కుల్లో పడే అవకాశం ఉంది. ఈ వివాదాస్పద క్లిప్ ఇప్పటికే చాలా మందికి అపఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టింది.
ఈ క్లిప్లో ఒక యువ జంట మొబైల్ ఫ్రేమ్ను సెట్ చేసుకుని.. అత్యంత అసభ్యకరమైన సంభాషణలో పాల్గొంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వీడియోకు సంబంధించి సోర్స్ తెలియదు కానీ.. ఆ జంట ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేశారా.. పాపులారిటీ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్లిప్ను పోస్ట్ చేశారా..? లేదా హోటల్ సిబ్బంది లీక్ చేశారా..? లేదా AI ద్వారా రూపొందించారా..? అనే విషయంపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
కొంతమంది నెటిజన్లు ఇతర అమ్మాయిలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఆ అమ్మాయి.. ఈ అమ్మాయి అంటూ వాళ్ల ఫొటోలు పెట్టి వైరల్ చేస్తున్నారు. స్వీట్ జనాత్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా ఈ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. 19 నిమిషాల ప్రైవేట్ వీడియోలో చూపించిన అమ్మాయిని జనాత్ అని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రచారం ఆమె స్పందిస్తూ.. 19 నిమిషాల MMS వీడియోలో చూపించిన అమ్మాయి తాను కాదని స్పష్టం చేసింది. ఆ ఫొటోలో ఉన్న అమ్మాయిని.. తనను చూడాలని అసలు సంబంధమే లేదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చింది. రెండు వీడియోలలో తాను ఒకేలా ఉన్నానా లేదా అని ప్రశ్నించింది. ఈ వైరల్ వీడియో కారణంగా తన ఫాలోవర్లు కూడా వేగంగా పెరుగుతున్నారని చెప్పకొచ్చింది.
మరికొందరు అయితే వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుందంటూ మరో రకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓ అమ్మాయి చనిపోయి నేల మీద ఉన్న పిక్ను వైరల్ చేస్తూ.. ఆ 19 నిమిషాల MMS వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయేనంటూ ప్రచారం మొదలు పెట్టారు. నిజానికి ఆ చనిపోయిన అమ్మాయికి.. వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయికి అసలు సంబంధమే లేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్స్, సోషల్ మీడియా ఫేక్ రాయుళ్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫేక్ రాయుళ్లపై కొందరు ఫైర్ అవుతున్నారు.
