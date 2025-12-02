English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • MMS Viral Video: 19 నిమిషాల MMS వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్.. నేను కాదు రా బాబు ఆ అమ్మాయిని..

MMS Viral Video: 19 నిమిషాల MMS వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్.. 'నేను కాదు రా బాబు ఆ అమ్మాయిని..'

19 Minute MMS Viral Video: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 19 నిమిషాల MMS వీడియోలో ఉన్నది తాను కాదంటూ స్వీట్ జనాత్ అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. కొందరు ఆ అమ్మాయి తానే అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారని.. ఆ ఫొటోలో ఉన్న అమ్మాయిని.. తనను చూసి చెప్పాలని కోరింది.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 2, 2025, 07:28 PM IST

Trending Photos

Samantha: రాజ్ తో హనీమూన్ కి సిద్ధమైపోయిన సమంత.. ఎక్కడికంటే..!
5
Samantha Honeymoon
Samantha: రాజ్ తో హనీమూన్ కి సిద్ధమైపోయిన సమంత.. ఎక్కడికంటే..!
Bank Holiday Today: ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకు అంటే..?
5
Bank Holiday Today
Bank Holiday Today: ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకు అంటే..?
Tollywood: ఇకపై వీళ్లు హీరోలు కాదు.. లీడ్ యాక్టర్స్ మాత్రమే.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
5
No Heroes
Tollywood: ఇకపై వీళ్లు హీరోలు కాదు.. లీడ్ యాక్టర్స్ మాత్రమే.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Guru Transit: త్వరలో మిథున రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అన్ని విజయాలే..
5
Guru gochar
Guru Transit: త్వరలో మిథున రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అన్ని విజయాలే..
MMS Viral Video: 19 నిమిషాల MMS వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్.. 'నేను కాదు రా బాబు ఆ అమ్మాయిని..'

 19 Minute MMS Viral Video: గత కొద్ది రోజులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్‌, ఫేస్‌బుక్ ఇలా ప్రతి సోషల్ మీడియాలో 19 నిమిషాల MMS ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. లింక్ కావాలంటే DM చేయండి.. ఫాలో కొట్టండి.. కామెంట్ చేయండి.. అంటూ కొందరు నెటిజన్లు ఓ స్క్రీన్‌ షాట్ పెట్టి ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో 19 నిమిషాల 34 సెకన్ల MMS అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వైరల్ అవుతున్న చిన్న క్లిప్‌లో ఒక యువ జంట సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒక వేళ మీ వద్దకు ఈ వీడియో వచ్చి ఉంటే.. పొరపాటున కూడా ఎవరికి షేర్ చేయండి. లేకపోతే మీరు చిక్కుల్లో పడే అవకాశం ఉంది. ఈ వివాదాస్పద క్లిప్ ఇప్పటికే చాలా మందికి అపఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్లిప్‌లో ఒక యువ జంట మొబైల్ ఫ్రేమ్‌ను సెట్ చేసుకుని.. అత్యంత అసభ్యకరమైన సంభాషణలో పాల్గొంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వీడియోకు సంబంధించి సోర్స్ తెలియదు కానీ.. ఆ జంట ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేశారా.. పాపులారిటీ కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో క్లిప్‌ను పోస్ట్ చేశారా..? లేదా హోటల్ సిబ్బంది లీక్ చేశారా..? లేదా AI ద్వారా రూపొందించారా..? అనే విషయంపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. 

కొంతమంది నెటిజన్లు ఇతర అమ్మాయిలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఆ అమ్మాయి.. ఈ అమ్మాయి అంటూ వాళ్ల ఫొటోలు పెట్టి వైరల్ చేస్తున్నారు. స్వీట్ జనాత్ అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కూడా ఈ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. 19 నిమిషాల ప్రైవేట్ వీడియోలో చూపించిన అమ్మాయిని జనాత్ అని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రచారం ఆమె స్పందిస్తూ.. 19 నిమిషాల MMS వీడియోలో చూపించిన అమ్మాయి తాను కాదని స్పష్టం చేసింది. ఆ ఫొటోలో ఉన్న అమ్మాయిని.. తనను చూడాలని అసలు సంబంధమే లేదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చింది. రెండు వీడియోలలో తాను ఒకేలా ఉన్నానా లేదా అని ప్రశ్నించింది. ఈ వైరల్ వీడియో కారణంగా తన ఫాలోవర్లు కూడా వేగంగా పెరుగుతున్నారని చెప్పకొచ్చింది.

 

 
 
 
 
 

మరికొందరు అయితే వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుందంటూ మరో రకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓ అమ్మాయి చనిపోయి నేల మీద ఉన్న పిక్‌ను వైరల్ చేస్తూ.. ఆ 19 నిమిషాల MMS వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయేనంటూ ప్రచారం మొదలు పెట్టారు. నిజానికి ఆ చనిపోయిన అమ్మాయికి.. వీడియోలో ఉన్న అమ్మాయికి అసలు సంబంధమే లేదు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్స్, సోషల్ మీడియా ఫేక్ రాయుళ్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫేక్ రాయుళ్లపై కొందరు ఫైర్ అవుతున్నారు. 

Also Read: Lovers Romance video: వామ్మో... ట్రైన్ కింద యువతీ, యువకుల రొమాన్స్.. ఇంతలో కదిలిన రైలు.. వీడియో..

Also Read: Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రయాణికుడ్ని జుట్టుపట్టుకుని కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mms Viral VideoMms VideoMMS Leaked Viral Video19 minute video19 minute viral video

Trending News