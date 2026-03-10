King Cobra Video: బాప్ రే.. పచ్చని చెట్ల మధ్య సయ్యాటలు ఆడుతున్న రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన వీడియో..

Two big king cobra snakes mating rare video: మనుషుల్లానే నోరులేజీ జీవాలకు సైతం ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ మధ్య చాలా మంది తమ ఇళ్లలో పెంపుడు జంతువుల్లా పాములు, కొండ చిలువలను పెంచుకుంటున్నారు. అదేంటో కానీ ఏమాత్రం భయంలేకుండా వాటితో ఫోటోలు దిగుతున్నారు. తమ బెడ్ ల మీద వాటిని ఉంచుకుంటున్నారు. చాలా డెంజర్ అని తెలిసిన కూడా వారు మారడంలేదు. ఇంకా కొంత మంది ఎలాగైన ఫెమస్ అవ్వాలని పాముల్ని పట్టుకుని వాటితో ఫోటోలు, రీల్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోపాముల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి.
వీటిని నెటిజన్లు పడిపడి చూస్తున్నారు. అందుకే రోడ్ల మీద లేదా చెట్ల మధ్య ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే వాటిని రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అది కాస్త వైరల్ గా మారుతున్నాయి. పాములు చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఎండల వేడిమికి అవి చెట్ల పొదల్లో, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఆవాసం చేస్తాయి.
పాములంటే చాలా డెంజర్. ఇంకా కింగ్ కోబ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అవి చిన్న పాముల్ని గుటుక్కున దాడి చేసి మంగేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు కింగ్ కోబ్రాలు ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకుని మరీ రొమాన్స్ దిగిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో కొబ్బరి చెట్ల మధ్య రెండు కింగ్ కోబ్రాలు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి.
Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. స్కూటీ డిక్కీలో బైటపడ్డ నాగు పాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..
చెట్ల మధ్యలో అవి రెండు రొమాన్స్ చేసుకొవడంను అక్కడి వారు చూసి దూరం నుంచి తమఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. నెటిజన్లు బాబోయ్.. కింగ్ కోబ్రాలు మేటింగ్ సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయని నెటిజన్ లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.