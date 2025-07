Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.!. ఒకే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న ఇద్దరు సోదరులు.. అసలు నిజం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో ఇదే..

Two brothers marriage same woman in himachal Pradesh video: సమాజంలో అసలే ఇటీవల కాలంలో పెళ్లిళ్లు అంటేనే యువత దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొన్ని చొట్ల భార్యలు భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్నిచోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని సుపారీ ఇచ్చి, స్కెచ్ లువేసి మరీ హతమారుస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఈ మధ్య కాలంలో మరీ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో వివాహ బంధం అనేది ప్రస్తుతం సమాజంలో ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న కూడా.. మొత్తంగా పెళ్లి అంటేనే యువత విరక్తితో మూడు ముళ్ల బంధానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హిమచల్ ప్రదేశ్ లోని సిమ్లాలో ఒక వెరైటీ పెళ్లి ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Two real brothers married the same girl, got married according to the old tradition, the ancient tradition of marrying the same girl was followed again #HimachalNews #2boysmarry1girl pic.twitter.com/90iHhKRbDr

