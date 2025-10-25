English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఓర్నాయనో.. పుట్ట మీద రెండు జంట నాగుపాముల సయ్యాటలు..షాకింగ్ వీడియో...

Snakes video: రెండు పాములు పుట్టలో నుంచి  బైటకు వచ్చి హల్ చల్ చేశాయి. అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యంతో చూశారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అవి చాలా డెంజర్గా ఉన్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.  

Oct 25, 2025, 04:22 PM IST
  • పుట్టలో నుంచి బైటకొచ్చిన పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Two cobra Snakes hulchul near farm amid nagula Panchami video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల కాలంలో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దట్టమైన ఇళ్లు, అడవులు ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. చాలా మంది పాముల్ని చూసి దూరంగా పారిపోతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పొరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటారు. పాములతో కబాడీ ఆడుకుంటారు. పాములు కన్పిస్తే మెడలో వేసుకొవడం, రీల్స్ లు, స్టంట్ లు చేయడంవంటి పనులు చేస్తారు.

ఇలాంటి వీడియోలు మనం తరచుగా చూస్తున్నాం. అయితే రెండు పాములు పుట్లలో నుంచి బైటకు వచ్చి బుసలు కొడుతున్నాయి. అవి రెండు కూడా చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయి. కోపంగా పగడవిప్పీ బుసలు కొడూతు కాటు వేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నాయి. చాలా మంది వీటిని దూరంగా చూస్తు వీడియోలను తీస్తున్నారు. నాగుల పంచమి వేళ ఈ వీడియో ను నెటిజన్లు ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు.

Read more: Snakes On Shiva lingam Video: నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న రెండు జంట నాగులు.. వీడియో వైరల్..

కానీ ఆ పాములు మాత్రం చాలా కోపంగా వారి వంక చూస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత డెంజర్ గా ఉన్నాయేంట్రా పాములు.. అంటూ భయపడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎలుకలు, దట్టమైన అడవులు ఉన్న ప్రదేశాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoKing Cobra Snake VideoNagula ChavithiKarthika Masam

