Snake Video: ఓర్నాయనో.. పుట్ట మీద రెండు జంట నాగుపాముల సయ్యాటలు..షాకింగ్ వీడియో...

Two cobra Snakes hulchul near farm amid nagula Panchami video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల కాలంలో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దట్టమైన ఇళ్లు, అడవులు ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. చాలా మంది పాముల్ని చూసి దూరంగా పారిపోతారు.
మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పొరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటారు. పాములతో కబాడీ ఆడుకుంటారు. పాములు కన్పిస్తే మెడలో వేసుకొవడం, రీల్స్ లు, స్టంట్ లు చేయడంవంటి పనులు చేస్తారు.
ఇలాంటి వీడియోలు మనం తరచుగా చూస్తున్నాం. అయితే రెండు పాములు పుట్లలో నుంచి బైటకు వచ్చి బుసలు కొడుతున్నాయి. అవి రెండు కూడా చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయి. కోపంగా పగడవిప్పీ బుసలు కొడూతు కాటు వేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నాయి. చాలా మంది వీటిని దూరంగా చూస్తు వీడియోలను తీస్తున్నారు. నాగుల పంచమి వేళ ఈ వీడియో ను నెటిజన్లు ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు.
కానీ ఆ పాములు మాత్రం చాలా కోపంగా వారి వంక చూస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత డెంజర్ గా ఉన్నాయేంట్రా పాములు.. అంటూ భయపడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎలుకలు, దట్టమైన అడవులు ఉన్న ప్రదేశాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి.