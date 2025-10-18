Cobra Snakes Video: జలపాతం దగ్గర రెండు కోడె నాగుపాముల సయ్యాటలు..అరుదైన వీడియో..

Two Cobra snakes hulchul near water falls video: సాధారణంగా పాములు దట్టంగా ఉండే అడవులు, కొండ ప్రాంతాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు ఇటీవల జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొంత మంది పాములు కన్పించగానే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది పాములపట్ల డెంజర్ స్టంట్లకు దిగుతారు. పాములుకాటు వేస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి సరైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొవాలి.
పొరపాటున కూడా పాముల జోలికి అస్సలు పొకూడదు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములు ఎక్కడైన కన్పిస్తే వెంటనే ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్ తీస్తు వాటిని రెచ్చగొట్టి డెంజర్ లో పడతారు. అచ్చం అలాంటి ఒక ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. రెండు జంట నాగులు జలపాతం దగ్గర, బండరాళ్ల మీద సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి.
అక్కడున్న కొంత మంది వాటిని చూశారు. పాములు సయ్యాటలు ఆడుతుంటే వాటిని డిస్టర్బ్ చేశారు. దీంతో అవి కాస్త కోపంతో రగిలిపోయాయి. అంతటితో ఆగకుండా పాములను ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్ చేసేందుకు ట్రై చేశారు. దీంతో ఆ రెండు పాములు కూడా కాటు వేయడానికి రెడీ అయిపోయారు. పలు మార్లు పడగ విప్పి వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చాయి.
ఇంకా చివరకు.. పాములు మాత్రం తిరిగి నీళ్లు, బండరాళ్లలోకి వెళ్లిపోయాయి.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలాండి డెంజర్ స్టంట్లు అవసరమా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. అది కాటేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా మండిపడుతున్నారు.