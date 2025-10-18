English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Cobra Snakes Video: జలపాతం దగ్గర రెండు కోడె నాగుపాముల సయ్యాటలు..అరుదైన వీడియో..

Cobra Snakes Video: జలపాతం దగ్గర రెండు కోడె నాగుపాముల సయ్యాటలు..అరుదైన వీడియో..

Snakes romance video: రెండు పాములు జలపాతం దగ్గర బండరాయితో మీద ఒకదానితో మరోకటి సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. ఇంతలో కొంత మంది ఆ పాముల్ని డిస్టర్బ్ చేశారు. దీంతో అవి కోపంతో రగిలిపోయాయి.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 10:16 PM IST
  • బండరాళ్ల మీద పాములు..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra Snakes Video: జలపాతం దగ్గర రెండు కోడె నాగుపాముల సయ్యాటలు..అరుదైన వీడియో..

Two Cobra snakes hulchul near water falls video: సాధారణంగా పాములు దట్టంగా ఉండే అడవులు, కొండ ప్రాంతాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు  ఇటీవల జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొంత మంది పాములు కన్పించగానే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది పాములపట్ల డెంజర్ స్టంట్లకు దిగుతారు. పాములుకాటు వేస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి సరైన ట్రీట్మెంట్  చేయించుకొవాలి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

పొరపాటున కూడా పాముల జోలికి అస్సలు పొకూడదు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములు ఎక్కడైన కన్పిస్తే వెంటనే ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్ తీస్తు వాటిని రెచ్చగొట్టి డెంజర్ లో పడతారు. అచ్చం అలాంటి ఒక ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. రెండు జంట నాగులు జలపాతం దగ్గర, బండరాళ్ల మీద సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి.

అక్కడున్న కొంత  మంది వాటిని చూశారు. పాములు సయ్యాటలు ఆడుతుంటే వాటిని డిస్టర్బ్ చేశారు. దీంతో అవి కాస్త కోపంతో రగిలిపోయాయి. అంతటితో ఆగకుండా పాములను ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్ చేసేందుకు ట్రై చేశారు. దీంతో ఆ రెండు పాములు కూడా కాటు వేయడానికి రెడీ అయిపోయారు. పలు మార్లు పడగ విప్పి వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చాయి.

Read more: Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. ఫ్రిజ్‌లో బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

ఇంకా చివరకు.. పాములు మాత్రం తిరిగి నీళ్లు, బండరాళ్లలోకి వెళ్లిపోయాయి.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలాండి డెంజర్ స్టంట్లు అవసరమా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. అది కాటేస్తే  సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా మండిపడుతున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra snakesking cobra snakeking cobra Snakes videoSnake Bite

