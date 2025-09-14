Two Cobra Snakes romance in bed room Trending video: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు దట్టమైన చెట్లు, అడవులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో వచ్చిందంటే ఇంటిచుట్టుక్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. గోడలకు రంధ్రాలు, తలుపులకు రంధ్రాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలంటారు.
ఈ సమయంలో రాత్రి పూట పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తాయి.అవి బూట్లలో, బెడ్ల లోదూరి దాక్కుంటాయి. ఎలుకలు ఎక్కువగా ఉన్నచోట పాములు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఇటీవల పాములు స్కూటీలు, బైక్ కవర్ లలో కూడా దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి.
ప్రస్తుతం రెండు పాములు కూడా ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశించాయి. అవి రెండు కూడా సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. మరీ అవి ఏవిధంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించాయో కానీ.. మొత్తంగా వీటి కదలికలు అక్కడున్న సీసీఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యాయి.
రెండు పాములు కూడా చాలా నల్లగా ఉన్నాయి. రెండు కూడా ఒకదానితో మరోకటి పెనవేసుకుని సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.