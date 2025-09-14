English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఏకంగా బెడ్ రూమ్‌లో దూరి రెండు పాముల సయ్యాటలు.. అరుదైన వీడియో..

King cobra snakes: రెండు నల్ల నాగుపాములు ఇంట్లోకి ప్రవేశించాయి. అంతే కాకుండా ఒకదానితో మరోకటి సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:36 PM IST
  • బెడ్ రూమ్ లో దూరిన రెండు పాములు..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఏకంగా బెడ్ రూమ్‌లో దూరి రెండు పాముల సయ్యాటలు.. అరుదైన వీడియో..

Two Cobra Snakes romance in bed room Trending video: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు దట్టమైన చెట్లు, అడవులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.  అందుకే వర్షాకాలంలో వచ్చిందంటే ఇంటిచుట్టుక్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. గోడలకు రంధ్రాలు, తలుపులకు రంధ్రాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలంటారు.

ఇటీవల పాములు స్కూటీలు, బైక్ కవర్ లలో కూడా దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kAshiKyaTrA (@kashikyatra)

ఇటీవల పాములు స్కూటీలు, బైక్ కవర్ లలో కూడా దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం చూస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి.

ప్రస్తుతం రెండు పాములు కూడా ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశించాయి. అవి రెండు కూడా సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. మరీ అవి ఏవిధంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించాయో కానీ.. మొత్తంగా వీటి కదలికలు అక్కడున్న సీసీఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యాయి.

Read more: Tirunamalu On Python Video: శ్రీవారి మహాద్భుతం.. నుదుటిపై తిరునామాలతో భారీ కొండ చిలువ.. అరుదైన వీడియో..

రెండు పాములు కూడా చాలా నల్లగా ఉన్నాయి. రెండు కూడా ఒకదానితో మరోకటి పెనవేసుకుని సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake video0king cobra snakeSnake Bite

