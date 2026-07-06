/Snake Video: మహా అద్బుతం.. శివలింగంను చుట్టుకుని పడగ విప్పిన పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes spotted on shiva lingam video: సర్పాలను పరమేశ్వరుడు తన కంఠంలో ఆభరణంగా ధరిస్తాడు. చాలా మంది సర్పాలను సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా సర్పాలకు హనీ తలపెట్టకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి చెప్పాలని అంటారు. అంతే కానీ వాటికి హనీ తలపెడితే కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవులు, పుట్టల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. వెచ్చగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కొన్ని సార్లు గుడిల్లో కూడా వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజాగా.. రెండు పాములు శివాలయంలోకి ప్రవేశించాయి. అవి ఏకంగా శివుడి లింగం మీద ఎక్కి మరీ తమ భక్తిని చాటుకున్నాయి. ఇందులో ఒక పాము శివుడి లింగం మీద చాలా సేపు ఆభరణంలా ఉండిపోయింది. మరో పాము త్రిశులం మీద ఎక్కి కూర్చుంది.
ఇంతలో ఆలయం తెరవడానికి వచ్చిన వారు కాస్త ఈ అద్బుతంను చూసి భక్తితో పొంగిపోతున్నారు. శివలింగం చుట్టు నిజమైన పాములు చుట్టుకుని కన్పించడం నిజంగా ఇది శివలీల అంటూ భక్తితొ పొంగిపోతున్నారు. అవి రెండు కూడా చాలా సేపు బుసలు కొడుతూ అక్కడే ఉండిపోయాయి.
చాలా మంది ఈ వింతను తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. నిజంగా ఇది శివయ్య లీల అని.. ఆ భక్తులకు నాగేంద్రుడు కూడా అనుగ్రహించాడని భక్తితో పొంగిపోతున్నారు.