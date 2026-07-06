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Snake Video: మహా అద్బుతం.. శివలింగంను చుట్టుకుని పడగ విప్పిన పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Cobra on shiva lingam:  రెండు పాములు శివాలయంలోకి ప్రవేశించాయి. చాలా సేపు లింగం మీద, త్రిశులం మీద ఉండిపోయాయి. దీంతో శివయ్య దర్శనాలకు వచ్చిన భక్తులు భక్తితొ పొంగిపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా  మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:26 PM IST
Snake Video: మహా అద్బుతం.. శివలింగంను చుట్టుకుని పడగ విప్పిన పాములు.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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