/Snakes Kissing Video: ఇదెక్కడి అరాచకం.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..

Two cobras kissing each other rare video: పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా ఈ వీడియోలను ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన చాలా మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న పాములు కాటు వేస్తాయి. కొంత మంది పాములతో డెంజర్ స్టంట్లు చేస్తారు.
పాములు చాలా అరుదుగా రొమాన్స్ లు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆడపాములు వాటి శరీరం నుంచి ప్రత్యేక రసాయనాలను వదులుతాయంట. వీటిని మగపాములు గుర్తించి ఆడపాములతో సంభోగంకు వస్తాయంట. అలా వచ్చిన పాముల్లో ఆడ కోబ్రా తనకు నచ్చిన పాముతో సంభోగం చేస్తుందంట.
ముఖ్యంగా ఇటీవల చెట్లలో, పుట్టల్లో, పచ్చిక బయళ్లలో పాములు సంభోగం చేస్తున్న అనేక వీడియోలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. రెండు పాములు ఒకదానిలో మరోకటి సంభోగం చేసుకుంటున్నాయి. దీనిలో రెండు పాములు లిప్ లాక్ చేసుకొవడం చాలా ఆసక్తి కరంగా మారింది.
అచ్చం మనుషుల్లా కళ్లలో కళ్లు పెట్టుకుని చూస్తు పాములు ముద్దులు పెట్టుకున్నాయి. ఈ అరుదైన ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.