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Snakes Kissing Video: ఇదెక్కడి అరాచకం.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..

Cobra kissing video:  రెండు పాములు కళ్లలో కళ్లు పెట్టి మరీ లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:29 PM IST
Snakes Kissing Video: ఇదెక్కడి అరాచకం.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobrakissingvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: ఇదెక్కడి అరాచకం.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..
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