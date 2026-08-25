/వామ్మె.. నడిరోడ్డుపై పడగ విప్పిన రెండు భారీ నాగుపాములు.. వీడియో వైరల్!

King Cobras Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని వీడియోలు మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చెక్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అత్యంత విషపూరితమైన రెండు నాగుపాములు రహదారిపై పడగలెత్తి బుసలు కొడుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పచ్చని చెట్ల మధ్య ఉన్న ఒక నిర్మానుష్య రహదారిపై భారీ రెండు పడగ విప్పిన పాములు కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. కెమెరా వైపు చూస్తూ అవి దూకుడుగా పడక విప్పిన తీర్ అత్యంత భయానకంగా ఉంది. ఒక్కసారిగా ఆ రెండు పాములు వాటి శరీరాలను పైకి లేపి శత్రువుపై దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపించడంతోపాటు బుసలు కొట్టడం చూస్తుంటే ఓ ప్రత్యేకమైన త్రిల్లింగ్ అనుభూతికి కలగక తప్పదు..
ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఊహించని స్థాయిలో వ్యూస్ ను సొంతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా లక్షలాదిమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది కామెంట్లు కూడా పెడుతూ వచ్చారు.. కామెంట్లకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇంత దగ్గర్నుంచి ఇలాంటి విశేషాలు చూడడం ఇదే మొదటిసారి అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రకృతి సృష్టించిన అత్యంత అందమైన.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవులు ఇవి అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు..
నాగుపాము భారత దేశంలో కనిపించే అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి. దీని కాటు అత్యంత ప్రమాదకరమైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పాములు కనిపించిన సమయంలో తప్పకుండా వీటికి దూరంగా ఉంటేనే చాలా మంచిదని వారు తెలుపుతున్నారు. లేదంటే దాడి చేసి ప్రాణాలను తీసే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం లేదా పచ్చదనం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో.. పొలాల గట్ల వద్ద ఇలాంటి పాములు సంచరించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఒకవేళ ఇలాంటి పాములు కనిపిస్తే వాటిని చంపేయకుండా వన్యప్రాణి సిబ్బందికి లేదా స్నేక్ క్యాచెస్ కి సమాచారం అందించడం చాలా మంచిది.
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