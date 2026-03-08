English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snakes Video: వామ్మో.. గాఢంగా ముద్దుల్లో మునిగి తెలుతున్న రెండు గ్రీన్ స్నేక్స్.. అరుదైన వీడియో...

Snakes Video: వామ్మో.. గాఢంగా ముద్దుల్లో మునిగి తెలుతున్న రెండు గ్రీన్ స్నేక్స్.. అరుదైన వీడియో...

Snakes video viral: ఆకుపచ్చని పాములు చాలా అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా అమెరికా, అంటార్కింటికా వంటి ప్రదేశాల్లో జీవిస్తాయి.. ముఖ్యంగా ఇవి  రాత్రి వేళ సంభోగంలో పాల్గొంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక అరుదైన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:02 PM IST
  • రెండు పాముల రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Anasuya Bharadwaj: ఉమెన్స్ డే వేళ అనసూయ అసహానం.!. ఈ ఒక్కరోజేనా అంటూ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: ఉమెన్స్ డే వేళ అనసూయ అసహానం.!. ఈ ఒక్కరోజేనా అంటూ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
Hyderabad: డబుల్‌ బెడ్‌రూమ్‌ లబ్ధిదారులకు కీలక అలెర్ట్‌.. వాళ్ల ఇళ్లు రద్దు..!!
5
Double Bedroom Scheme
Hyderabad: డబుల్‌ బెడ్‌రూమ్‌ లబ్ధిదారులకు కీలక అలెర్ట్‌.. వాళ్ల ఇళ్లు రద్దు..!!
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
6
HDFC Bank MCLR rates cut
Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
Snakes Video: వామ్మో.. గాఢంగా ముద్దుల్లో మునిగి తెలుతున్న రెండు గ్రీన్ స్నేక్స్.. అరుదైన వీడియో...

Two Green Snakes romance video goes viral:  నెటిజన్లకు పాముల మీద ఎక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పుట్టిందో కానీ  ఇటీవల పాముల వీడియోలు బాగా నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారాయి. వీటిలో కొన్ని భయంను గొల్పేలా ఉంటే, మరికొన్ని చాలా ఆశ్చర్యకరంగాను ఉంటున్నాయి. మరికొన్ని కోబ్రాల వీడియోలు చూస్తుంటే బాబోయ్ అన్నట్లుగా ఉంటున్నాయి. ఒకప్పుడు పాములంటే దూరంగా పోయే వారు సైతం అడవుల్లో, చెట్లలో పాములు ఎక్కడ కన్పిస్తాయో అని సెల్ ఫోన్ లు,  టార్చ్ లైట్ లు పెట్టుకని మరీ వెతుకుతున్నారు. తమ ఫోన్ల లో వాటిని రికార్డు చేసి ఆతర్వాత ఫెమస్ అయిపోవాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వ్యూస్, లైక్ ల కోసం తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల పాముల కాటుల ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.  కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HS Snakes (@hssnakes)

పొరపాటున కూడా వీటితో నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటే భారీగా మూల్యం చెల్లించుకొవల్సి ఉంటుందని చెప్తారు. అయితే.. తాజాగా.. రెండు ఆకుపచ్చ పాములు రొమాన్స్ కు దిగాయి. అవి రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకున్నాయి. పాములు ముద్దులు పెట్టుకుంటు, చుంబనాల్లో మునిగి తెలుతున్నాయి.

ఈ ఘటనను ఫారెస్ట్ లో రాత్రి పూట వెళ్లిన టూరిస్టు రికార్డు చేసినట్లు చెప్తున్నారు. మరీ ఇది ఎక్కడ జరిగిందో కానీ మొత్తంగా ఆకుపచ్చ నాగుపాములు మాత్రం చాలా ఆసక్తి కరంగా కన్పిస్తున్నాయి . రెండు కూడా ఏంచక్కా ఒకదానికి మరోకటి కోపారేట్ చేసుకుంటున్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే చాలా డెంజర్గా కూడా ఉంటున్నాయి.

Read more: Video Viral: రన్నింగ్ బస్సులో ఘోరం.. నిద్రిస్తున్న యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను టచ్ చేస్తు మరీ.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం బాబోయ్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. వాటిని చూస్తుంటేనే టెన్షన్ గా ఉందని మరికొంత మంది ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoViral newsCobra Videosnakes romanceSnakes Mating

Trending News