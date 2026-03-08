Snakes Video: వామ్మో.. గాఢంగా ముద్దుల్లో మునిగి తెలుతున్న రెండు గ్రీన్ స్నేక్స్.. అరుదైన వీడియో...

Two Green Snakes romance video goes viral: నెటిజన్లకు పాముల మీద ఎక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పుట్టిందో కానీ ఇటీవల పాముల వీడియోలు బాగా నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారాయి. వీటిలో కొన్ని భయంను గొల్పేలా ఉంటే, మరికొన్ని చాలా ఆశ్చర్యకరంగాను ఉంటున్నాయి. మరికొన్ని కోబ్రాల వీడియోలు చూస్తుంటే బాబోయ్ అన్నట్లుగా ఉంటున్నాయి. ఒకప్పుడు పాములంటే దూరంగా పోయే వారు సైతం అడవుల్లో, చెట్లలో పాములు ఎక్కడ కన్పిస్తాయో అని సెల్ ఫోన్ లు, టార్చ్ లైట్ లు పెట్టుకని మరీ వెతుకుతున్నారు. తమ ఫోన్ల లో వాటిని రికార్డు చేసి ఆతర్వాత ఫెమస్ అయిపోవాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వ్యూస్, లైక్ ల కోసం తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల పాముల కాటుల ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
పొరపాటున కూడా వీటితో నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటే భారీగా మూల్యం చెల్లించుకొవల్సి ఉంటుందని చెప్తారు. అయితే.. తాజాగా.. రెండు ఆకుపచ్చ పాములు రొమాన్స్ కు దిగాయి. అవి రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకున్నాయి. పాములు ముద్దులు పెట్టుకుంటు, చుంబనాల్లో మునిగి తెలుతున్నాయి.
ఈ ఘటనను ఫారెస్ట్ లో రాత్రి పూట వెళ్లిన టూరిస్టు రికార్డు చేసినట్లు చెప్తున్నారు. మరీ ఇది ఎక్కడ జరిగిందో కానీ మొత్తంగా ఆకుపచ్చ నాగుపాములు మాత్రం చాలా ఆసక్తి కరంగా కన్పిస్తున్నాయి . రెండు కూడా ఏంచక్కా ఒకదానికి మరోకటి కోపారేట్ చేసుకుంటున్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే చాలా డెంజర్గా కూడా ఉంటున్నాయి.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం బాబోయ్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. వాటిని చూస్తుంటేనే టెన్షన్ గా ఉందని మరికొంత మంది ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.