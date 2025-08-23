Video Viral: అరె వావ్.. అత్యంత అరుదైన రెండు తలల కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Two Headed big python Trending Video goes viral: వానాకాలంలో పాములు,కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. మనం తరచుగా పాములు , కొండ చిలువలకు దాడికి చెందిన ఘటనలు ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు అత్యంత విషాన్ని కల్గి ఉంటాయి. ఇవి కాటు వేసిన కొన్ని నిముషాలకే మనిషి చనిపోవడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా కొండ చిలువ కూడా చాలా భయంకరంగా దాడి చేస్తుంది.
ఇది మనిషి లేదా జంతువులపై దాడి చేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి, ఎముకలు విరిగిపోయే విధంగా బలంగా చుట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో నిముషాల్లోనే ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. పాములు, కొండచిలువల వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వీటిని నెటిజన్లు సైతం ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటి దాక మనం రెండు తలల పాములు లేదా మూడు, నాలుగు తలల పాముల వీడియోలు చూశాం.
కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అత్యంత అరుదైన రెండు తలల కొండ చిలువ తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. అడవిలో రెండు తలల కొండ చిలువ బైటకు వచ్చింది. అది చూసేందుకు చాలా పెద్దదిగాను పసుపు రంగులో, దాని మీద నల్లని చారలు ఉన్నాయి. ఎంతో డెంజర్ గా కూడా ఉంది. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వారు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో ఈ కొండ చిలువ కదలికల్ని రికార్డు చేశారు.
అది మెల్లగా పాక్కుంటూ ఒకదాని మీద మరోకటి ఉన్నట్లు ఉన్నాయి. కొండ చిలువ రెండుతలలో ఒకటి ఒకవైపు, మరోకటి మరో వైపుకు వెళ్తున్నాయి. ఈ వీడియోను కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలా కూడా ఉంటాయా.. అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.