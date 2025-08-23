English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: అరె వావ్.. అత్యంత అరుదైన రెండు తలల కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Video: రెండు తలల కొండ చిలువ అడవిలో పాక్కుంటూ పోతుంది.ఈ అరుదైన కొండ చిలువను అక్కడున్న వారు తమఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 05:59 PM IST
  • రెండు తలల కొండ చిలువ హల్ చల్..
  • వీడియోపై నోరెళ్ల బెడుతున్న నెటిజన్లు..

Two Headed big python Trending Video goes viral: వానాకాలంలో పాములు,కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. మనం తరచుగా పాములు , కొండ చిలువలకు దాడికి  చెందిన  ఘటనలు ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు  అత్యంత విషాన్ని కల్గి ఉంటాయి. ఇవి కాటు వేసిన కొన్ని నిముషాలకే మనిషి చనిపోవడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా కొండ చిలువ కూడా చాలా భయంకరంగా దాడి చేస్తుంది.

ఇది మనిషి లేదా జంతువులపై దాడి చేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి, ఎముకలు విరిగిపోయే విధంగా బలంగా చుట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో నిముషాల్లోనే ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. పాములు, కొండచిలువల వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వీటిని నెటిజన్లు సైతం ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటి దాక మనం రెండు తలల పాములు లేదా మూడు, నాలుగు తలల పాముల వీడియోలు చూశాం.

 

కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అత్యంత అరుదైన రెండు తలల కొండ చిలువ తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. అడవిలో రెండు తలల కొండ చిలువ బైటకు వచ్చింది. అది చూసేందుకు చాలా పెద్దదిగాను పసుపు రంగులో, దాని మీద నల్లని చారలు ఉన్నాయి. ఎంతో డెంజర్ గా కూడా ఉంది. ఈ క్రమంలో  అక్కడున్న వారు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో ఈ కొండ చిలువ కదలికల్ని రికార్డు చేశారు.

Read more: Video Viral: వాగు దాటి, బండరాళ్ల మీద దూకుతూ.. యువతి చేస్తున్న పనికి నెట్టింట ప్రశంసలు.. వీడియో వైరల్..

అది మెల్లగా పాక్కుంటూ ఒకదాని మీద మరోకటి  ఉన్నట్లు ఉన్నాయి. కొండ చిలువ రెండుతలలో ఒకటి ఒకవైపు, మరోకటి మరో వైపుకు వెళ్తున్నాయి. ఈ వీడియోను కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా  మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలా కూడా ఉంటాయా.. అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Python VideoSnake VideoSnake vs pythontwo headed pythonsocial media

Trending News