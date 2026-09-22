/రెండు తలల కొండచిలువ పిల్ల.. వీడియో చూస్తే గుండె జల్లుమనాల్సిందే!

Two Headed Python Video Viral: ప్రకృతి వింతలకు.. విచిత్ర పాములకు ఈ ప్రపంచంలో అస్సలు కొదవే లేదు.. కొన్నిసార్లు ఊహకందని దృశ్యాలు కెమెరా కంటికి చిక్కి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఒక చిన్న కొండచిలువ పిల్ల.. రెండు తలలతో కనిపించడం ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు.. సాధారణంగా కొండచిలువ అంటేనే.. వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది.. ఒకవేళ ఇది కనిపిస్తే ఆమడ దూరం పరిగెడతారు.. అలాంటిది ఒకే శరీరానికి రెండు తలలు కలిగి ఉండడంతో పాటు ఆ రెండూ తలలు ఒకదానికి ఒకటి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా కదులుతూ.. ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడోచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో తీవ్ర ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. చాలా చిన్నదిగా ఉన్న ఈ బుల్లి కొండచిలువను ఒక వ్యక్తి ఎంతో సులభంగా తన చేతిలోకి తీసుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు.. అరచేతి పరిమాణంలోనే ఉన్నప్పటికీ.. దాని రెండు తలలు ఒకదానికొకటి పోటీ పడుతూ.. నాలుకలు బయటకు తీస్తూ.. ఉండడం స్పష్టంగా వీడియోలో చూడోచ్చు.. శరీరం చిన్నదే అయినా.. దాని రూపురేఖలు చూసేందుకు ఒకింత భయంకరంగా ఉన్నాయి..
ఇలా రెండు తలలు కలిగి ఉండాన్ని పాలీసెఫాలీ (Polycephaly) అని అంటారు.. కవలలు ఏర్పడే క్రమంలో పిండం పూర్తిగా విభజన కావడంతో జన్యుపరమైన లోపాల కారణంగా జీవులు రెండు తలలతో జన్మిస్తుంటాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన జన్యు మార్పులు పాములలో చాలా అరుదుగా సంభవిస్తాయని వారు తెలుపుతున్నారు. సాధారణంగా రెండు తలలున్న పాములు ప్రకృతిలో జీవించడం చాలా కష్టమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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