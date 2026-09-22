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రెండు తలల కొండచిలువ పిల్ల.. వీడియో చూస్తే గుండె జల్లుమనాల్సిందే!

Two Headed Python Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో రెండు తలలకు కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పామును యువకుడు చేతిలో తీసుకోవడం.. అది రెండు నాలుకలను బయటికి తీయడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 22, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:53 PM IST
రెండు తలల కొండచిలువ పిల్ల.. వీడియో చూస్తే గుండె జల్లుమనాల్సిందే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రెండు తలల కొండచిలువ పిల్ల.. వీడియో చూస్తే గుండె జల్లుమనాల్సిందే!
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