Two Headed Snake Video: ఓకే శరీరం రెండు తలలు.. అరుదైన పాము వీడియో.. చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Rare Two-headed Snake Viral Video Watch: యూట్యూబ్లో ఇటీవల రెండు తలల పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ అరుదైన దృశ్యాలను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారు లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా ఒకే వైపు పాముకు రెండు తలలో ఉండడం చాలా అరుదు.. అలాంటిది ఈ వీడియోలో రెండు సైడ్లలో కాకుండా ఈ పాముకు ఒకే చోట రెండు తలలు ఉండడం చూసి వన్యప్రాణి సంరక్షకులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. తరచుగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవ్వడం చాలా అరుదు.. అయితే వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
రెండు తలల పాములు కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాల వల్లనే జన్మిస్తూ ఉంటాయట. ముఖ్యంగా ఒకే పిండం పూర్తిగా రెండుగా విడిపోకుండా.. మధ్యలోనే ఆగిపోయినప్పుడు ఇలా రెండు తలలో పాములు జన్మిస్తాయట. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్నిసార్లు కవలలు కూడా జన్మిస్తాయని సమాచారం. విభజన ప్రక్రియ అసంపూర్తిగా ఉండడం వల్లనే ఇలాంటి రెండు తలల పాములు చాలా అరుదుగా పుడతాయని సమాచారం.. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము కూడా జన్యు లోపం కారణంగానే జన్మించినట్లు కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి రెండు తలలు కలిగిన పాములు కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే జీవిస్తాయని సమాచారం. వీటి జీవనం అనేక సవాళ్లతో కూడుకొని ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇవి రెండు ప్రత్యేకమైన మెదళ్లను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వేరువేరు ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటాయి. రెండు రెండు తలలు కలిగిన పాములు సొంతంగా ఆహారాన్ని వెతికేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇవి రెండు వేరువేరుగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. వీటి రెండిటి మధ్య సమన్వయ లోపం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఒకే శరీరం రెండు తలలు కలిగి ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు ఆహారం తీసుకోవాలి? ఎలా కదలికలు జరపాలని అంశానిపై ఒక లోపం ఏర్పడుతుంది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
అలాగే రెండు తలలు విడివిడిగా పని చేయడం వల్ల సహజమైన వాతావరణం లో మనుగడ చేయడం చాలా కష్టం. అంతేకాకుండా వేటాడడంలో కూడా సమన్వయ లోపం ఏర్పడి అనేక సవాళ్లకు దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. రెండు తలలు కలిగిన పాములు కొన్ని వాతావరణాల్లోనే జీవించేందుకు ఇష్టపడతాయట. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా మీరు ఇలాంటి పామునే చూడొచ్చు. ఒకే పాముకు రెండు తలలు ఉండడం చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
