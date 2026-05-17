/Snakes Video: సై అంటే సయ్యా అంటున్న రెండు నల్ల పాములు.. కోపంతో పడగవిప్పి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Two Huge Snakes fighting Rare cobra video: పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తే నెటిజన్లు షాక్ అవుతారు. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే భయంతో పారిపోతారు. మనుషుల మాదిరిగా పాములు సైతం పొట్లాడుకుంటాయి. ఆడతోడు కోసం నాగు పాములు ఫైటింగ్ కు దిగుతాయి. కానీ పాములు ఫైటింగ్ కు దిగే క్రమంలో చాలా వైలెంట్గా ఉంటాయని ఆ సమయంలో వాటి జోలికి వేళ్తే అస్సలు వదలవని చెప్తారు. ఇటీవల పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపొవడం అటుంచి వాటి ఫోటోలు,వీడియోలు తీస్తు నెటిజన్లు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో పాముల కాటుకు కూడా గురి అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
తాజాగా.. రెండు పాములు భీకరంగా ఫైటింగ్ కు దిగాయి. అవి ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా కసితీరా కాటు వేసుకున్నాయి. కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూస్తు సై అంటే.. సయ్యా అన్నట్లు భీకరంగా బరిలోకి దిగి బుసలు కొట్టుకున్నాయి. మరీ అవి రెండు ఎందుకోసం పొట్లాడుకుంటున్నాయో కానీ ఈ వీడియోను దూరం నుంచి కొంత మంది తీయడంతో అది కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది.
నార్మల్గా పాములు చల్లని ప్రదేశాల్లో నివాసం ఉంటాయి. వీటి ఫెవరెట్ ఫుడ్ ఎలుకలు, కప్పలు. ఇంటి చుట్టు దట్టమైన చెట్లు, బండ రాళ్లు, పొదలు ఉండకుండా చూసుకొవాలి. దీనిలోకి దూరి పాములు నివాసం ఉంటాయి.
పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇవ్వాలి. పొరపాటున కోబ్రా కాటు వేస్తే దానిపై ప్రతిదాడి చేయకుండా కోబ్రాను గుర్తు పట్టి వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లి సరైన చికిత్స చేయించుకొవాలి. కానీ పాముల్ని చంపితే మాత్రం లేని పోనీ కాలసర్ప దోషాలు మాత్రం చుట్టుకుంటాయి.