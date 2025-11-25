Snake Video: ఓర్నాయనో.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు నల్ల నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Two indian cobra Snakes kissing romance video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలకు ఫుల్ గిరాకి ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా కొంత మంది నెటిజన్లు వెంటనే ఫోన్ లో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా ఈ మధ్య బాగా ఇంట్రెస్ట్ తో పాముల వీడియోలను చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు వెచ్చగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉండేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటాయి. అందుకే ఇటీవల పాములు ఇళ్లలోకి బైక్ లలో, బెడ్ షిట్ లలో, బూట్లలో నక్కి ఉన్న వీడియోలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.అవి సోఫాల్లో కూడా దాక్కుంటాయి.
మొత్తంగా కోబ్రాలు కన్పిస్తే చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వెంటనే అలర్ట్ అయి అక్కడి నుంచి పారిపోతారు. మరికొంత మంది పాములపట్ల తమ పైత్యం చూపిస్తారు. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రస్తుతం రెండు నల్ల నాగు పాముల వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో రెండు సర్పాలు బుసలు కొడుతూ ఒకదాని దగ్గరకు మరోకటి వచ్చాయి.
అంతేకాకుండా.. అవి ఒకదాని కళ్లలో మరోకటి చూసుకుంటూ హల్ చల్ చేశాయి. చివరకు లిప్ లాక్ చేసుకుంటూ హల్ చల్ చేశాయి. రెండు నాగు పాములు ఒకదానితో మరోకటి రోమాన్స్ చేసుకున్నాయి .
మరీ చలికాలంలో ఆడ పాములు మగ పాములతో కలయిక చేస్తాయంటారు. దీనిలో భాగంగా రెండు నాగుపాములు రొమాంటిక్ మూడ్ లో కలిసినట్లు ఉన్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తర పోతున్నారు. ఇదెక్కడి పాములురా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వాటికి ఫీలింగ్స్ ఉండవా అంటూ మరికొతంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.