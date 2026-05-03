Cobra Video: వామ్మె.. ఇంటి బీరువాలో భారీ కింగ్ కోబ్రాలు.. చూస్తేనే వణుకుపుడుతోంది..

Two King Cobras Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో రెండు ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు బీరువాలో దర్శనమిచ్చాయి. అయితే, ఈ పాములు ఎలా వచ్చాయని అంశం ఇంకా ఎవరికీ తెలీదు. అసలు ఆ పాములు ఎలా వచ్చాయి? ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 12:35 PM IST

 Two King Cobras Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జంతువులతో పాటు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా నెట్టింట ఒక వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఒక సాధారణ ఇంటిలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? అసలు ఈ వీడియోలో పాములు ఎలా వచ్చాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా మనం బీరువాను దుస్తులతో పాటు విలాసవంతమైన వస్తువులను దాచుకోవడానికి వినియోగిస్తూ ఉంటాము.. అయితే, ఒక ఇంటి యజమాని తన బీరువాను తెరవగానే ఊహించని దృశ్యాలు కనిపించాయి. బీరువా తెరిచిన వెంటనే అందులో దాగివున్న రెండు భారీ నాగుపాములు పడగ విప్పి దర్శనం ఇవ్వడంతో ఆ ఇంటి యజమాని ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు సైతం భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ వీడియోలో ఆ పాములు చాలా ప్రశాంతంగా.. బీరువాలోని దుస్తుల మధ్య సేద తీరుతున్నట్లు మీరు గమనించవచ్చు. యజమాని తలుపులు తీయగానే.. అవి అప్రమత్తమై పడకవిప్పి కాటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కూడా మీరు చూడొచ్చు. అదృష్టవశాత్తూ.. యజమాని తక్షణమే అప్రమత్తం అవ్వడంతో పేను ప్రమాదం తప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆ బీరువాలోకి పాములు ఎలా వచ్చాయని అంశం ఇప్పటికీ కొలిక్కి రాలేదు..

 
 
 
 
 

ఈ వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నట్లు తెలుస్తాది. అంతేకాకుండా వారు ఈ వీడియో పై రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అసలు అవి బీరువాలోకి ఎలా వెళ్లాలి? చూస్తుంటేనే భయమేస్తోంది.. ఇంటి యజమాని ప్రాణాలతో బయటపడటం నిజంగా అదృష్టం అంటూ కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది అడవికి దగ్గరగా ఉండేవారు ఇళ్లలో పాములు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు..

పాములకు సంబంధించిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు.. కంగారు పడకుండా వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించడం చాలా మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంతో పాటు ఎండాకాలంలో పాములు చల్లటి, చీకటి ప్రదేశాల కోసం వెతుకుతూ ఇళ్లలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంట్లో బీరువాలతో పాటు బూట్ల స్టాండ్లు, పాత వస్తువులు ఉంచే ప్రదేశాలను తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవడం, తనిఖీలు చేయడం చాలా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

