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Nagamani Video: నాగమణికి కాపలాగా రెండు భారీ కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో వైరల్..

Nagamani Video Watch Now: తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో భారీ కింగ్ కోబ్రాలు అత్యంత అరుదైన నాగమణికి కాపాలా కాస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూసి నెటిజన్స్‌ షాక్‌ అవుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:12 PM IST
Nagamani Video: నాగమణికి కాపలాగా రెండు భారీ కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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