/Nagamani Video: నాగమణికి కాపలాగా రెండు భారీ కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో వైరల్..

Nagamani Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక వింత వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. అయితే, తాజాగా నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్న ఒక వీడియో మాత్రం నెటిజన్స్ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన రెండు భారీ కింగ్ కోబ్రాలు.. అత్యంత అరుదైన నాగమణికి రక్షణగా నలవడమే కాకుండా మరో పాము కూడా దీనికి రక్షణగా నిలిచేందుకు రావడం చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
అరుదైన నాగమణి..
ఈ వీడియోలో.. రెండు అత్యంత విషపూరీతమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా కనిపిస్తాయి. విశేషం ఏమిటంటే.. ఆ రెండు పాముల ముందు ఒక ప్రకాశవంతమైన వింత రాయి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. దీనిని నెటిజన్లు నాగమణిగా పిలుస్తున్నారు. ఆ రెండు సర్పాలు ఆ నాగమణికి రక్షణగా నిలిచినట్లు, ఎవరైనా దగ్గరకు వస్తే దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ పాములకు రక్షణగా మరో పాముకు కూడా రావడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు..
షాక్లో నెటిజన్లు..
ఈ వీడియో సెషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లైన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, ఫేస్బుక్లలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వీడియోను కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే లక్షలాది మందికి పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించారు. అంతేకాకుండా వారు ఈ వీడియోపై వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన కొందరు నిజంగానే నాగమణి ఉంటుందా? అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అలాగే సినిమాల్లోనే అనుకున్నాం.. నిజ జీవితంలో కూడా నాగమణిని చూడటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇక మరికొంతమంది ఇది దేవుడి లీల అంటూ కామెంట్స్ రాస్తూ వస్తున్నారు.
సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
సైన్స్తో పాటు వన్యప్రాణి నిపుణుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాముల దగ్గర నాగమణి లేదా నాగ రత్నం లాంటివి ఉంటాయనేది కేవలం ఒక కల్పిత కథ మాత్రమేనని.. నిజ జీవితంలో అలాంటివి ఎక్కడా లేవని.. ఇంత వరకు ఎవరు చూడలేదని చెబుతున్నారు..
గ్రాఫిక్స్ (VFX)?
ఈ వైరల్ వీడియోను చూస్తే.. ఇది పక్కాగా గ్రాఫిక్స్ (VFX) లేదా ఎడిటింగ్ ట్రిక్ అని స్పష్టమవుతోంది. పాముల ముందు ఒక మెరిసే ఎల్ఈడీ (LED) రాయిని లేదా ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ను ఉంచి ఈ వీడియోను క్రియేట్ చేసి ఉండవచ్చని చాలా మంది టెక్ నిపుణులతో పాటు నెటిజన్స్ భావిస్తున్నారు.. లైకులు, వ్యూస్తో పాటు ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడం కోసమే కొందరు ఇలాంటి తప్పుడు వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు.
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