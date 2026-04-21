King cobra Video: బాప్ రే.. గాఢంగా మెలికలు తిరిగి రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన వీడియో...

Two King cobras mating in the forest rare video: సాధారణంగా పాములంటేనే చాలా డెంజర్గా ఉంటాయి. వీటిలో కింగ్ కోబ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అవి ఇతర పాములను వేటాడి తినేస్తాయి. ఇవి గూడును కట్టుకుంటాయి. పాములు జాతిలో వీటిని చాలా భయంకరమైనవిగా చెప్తారు. ఇతర పాముల విషం కంటే కింగ్ కోబ్రాల విషం వేగంగా శరీరంపై పనిచేస్తుంది. రక్త ప్రసరణలో ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. అంతే కాకుండా శరీరంలోని మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ, ఇతర అవయవాలు దీని వల్ల పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి.
ఈక్రమంలో కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా రొమాన్స్ కు దిగుతాయి. ముఖ్యంగా ఇవి ఆడపాములతో జతకడ్తాయి. ఆ సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయి. కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి.
ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన కింగ్ కోబ్రాలు ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి చుట్టుకుని మరీ తమ కామ వాంఛను తీర్చుకుంటున్నాయి. కింగ్ కోబ్రాలు రెండు కూడా మెలికలు తిరుగుతూ పొదల్లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్గా వీడియో తీయడంతో అది కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది. కింగ్ కోబ్రాలు రొమాన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా వైలెంట్ గా ఉంటాయని చెప్తుంటారు.
దీని కాటుకు కనుకగురైతే బతికి బట్టకట్టడం మాత్రం దాదాపుగా డెంజర్ అని నిపుణులు చెప్తుంటారు.ఈ క్రమంలో కింగ్ కోబ్రా వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.