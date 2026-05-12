/King Cobra Video: నిధికి కాపలాగా నాగుపాములు.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వైరల్ వీడియో!

King Cobra Video Watch Now: హిందూ పురాణాల్లోనూ.. జానపద కథల్లోనూ నిధుల దగ్గర పాములు కాపలాగా ఉంటాయని మనం వినే ఉంటాం.. అయితే సరిగ్గా అలాంటి దృశ్యమే నిజంగా వెలుగులోకి రావడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. బంగారు నగలు కలిగిన ఒక నిండు బంగారు కొండపై రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములు చుట్టుకొని పహారా కాస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. నేలపై ఒక పురాతనమైన రాగి కుండ కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆ కుండ నిండా తళతళలాడే బంగారు ఆభరణాలతో పాటు భారీ గొలుసులు, ప్రాచీనం కాలం నాటి నగలు ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది.. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ కొండపై రెండు నల్లటి నాగుపాములు పడగవిప్పి కూర్చున్నాయి. ఎవరైనా ఆ బంగారాన్ని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తే ప్రాణాలు తీస్తా అన్నట్లుగా అవి బుసలు కొడుతూ అక్కడే ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.
ఈ వీడియో ఎక్కడ, ఎప్పుడు తీశారని దానిపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేనప్పటికీ.. ఇంస్టాగ్రామ్తో పాటు ఎక్స్ వేదికలపై ఇది మిలియన్లకు కొద్దిగా వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. "నిజంగానే నిధుల దగ్గర పాములు ఉంటాయని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.'' అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఇది ఎవరైనా కావాలనే సెట్ చేసి షూట్ షూట్ చేసిన వీడియో కావచ్చు లేదా గ్రాఫిక్స్ ప్రభావం కావచ్చు అని మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.
గతంలో కూడా ఇలాంటి వీడియోలు కొన్ని వెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ.. ఈ స్థాయిలో నాగుపాములు పడగవిప్పి నిధిని రక్షించడం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి అని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం నిధి పాములకు సంబంధించిన వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.. అయితే ఈ వీడియోను ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసి చూడగా.. ఇది ఎవరో కావాలని ఇలా పాములను ముంచి వీడియో తీసి వ్యూస్ కోసం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని తేలింది.
