Snakes fight Viral Video: భయంకరంగా పోరాడుకుంటున్న రెండు పాముల అరుదైన వీడియో.. అసలు మిస్ కావొద్దు..

Snakes fight Viral Video: ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో పాములకు సంబంధించిన పోరాటాల వీడియోలను మీరుచూసి ఉంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి మరో రేర్ వీడియో ఒకటి చక్కర్లు కొడుతుంది. రెండు విషపూరిత సర్పాలు (Snakes) పోరాడుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతోంది. నిజానికి, ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వెన్సీ ఇటీవల తన ఫేస్ బుక్ లో ఈ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇందులో, రెండు విషపూరిత పాములు ఒకదానితో ఒకటి భయంకరంగా పోరాడుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడవడం ఖాయం. పాములు పోరాడుకుంటున్నపుడు ఈ వీడియో తీసిన వాడి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఎంతో ప్రమాదభరితమైన ఈ వీడియోను షూట్ చేయడం అంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ వీడియో చూస్తూనే భయం వేస్తుంది.
ఈ రెండు పాములు ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతూ.. ఒకదానిపై ఇంకొకటి గెలవడానికి తెగ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఈ పాములను చూస్తే.. ఒకసారి ఒక పాము గెలిచినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత వెంటనే మరో పాము పై చేయి సాధిస్తున్నట్టు ఉంది. ఉనికి కోసం పోరాటంలా ఈ సర్పాల యుద్ధం ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది.
జీవ కారుణ్యం.. వన్య ప్రాణి ప్రేమికులు ఈ పాము (Snake) వీడియోను తెగ లైక్ చేస్తూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ప్రకారం, ముర్రే-డార్లింగ్ బేసిన్లోని వారి స్కోటియా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఈ పాము పోరాటాన్ని వాళ్లు వీడియో తీసారు. రెండు పాములు కలిసి పోరాడుకునే వరకు వెయిట్ చేసి ఈ వీడియోను చిత్రీకరించారు.
ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న పాము జాతుల్లో ముల్గా పాము ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటికి కూడా కింగ్ కోబ్రా అంటే మన నాగుపాము అంత విషం ఉన్నట్టు కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పాములు ఆస్ట్రేలియా ఖండం అంతటా వ్యాపించాయి. ఎక్కడా చూసినా ఇవి తెగ కనిపిస్తాయి. ఆస్ట్రేలియన్ మ్యూజియం ప్రకారం, ఈ పాము జాతికి చెందిన మగ పాము ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతాయనేది అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
