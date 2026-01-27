Two snakes angry and fighting each other video: నాగు పాముల వీడియోలు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. చెట్టులు, పుట్టలు , అడువులు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఆవాసం చేస్తాయి. జనాల మధ్యలో రావడానికి పాములు అంతగా ఆసక్తి చూపించవు. కానీ అవి ఆహరం వేటలో మాత్రం ఇళ్లలోకి రాత్రిళ్లు ప్రవేశిస్తుంటాయి. కొన్నిసందర్భాల్లో పాముల కాటుకు జనాలు గురౌతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. మొత్తంగా కొంత మంది పాముల కాటుతో అప్రమత్తంగా ఉంటారు. పొరపాటున పాములు కన్పిస్తే మరల ఆ ప్రదేశంకు వెళ్లరు. అసలు రాత్రిళ్లు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు.
కానీ కొన్నిసార్లు పాములు ఏచిన్న రంధ్రం కన్పించిన కూడా దానిలో నుంచి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎలుకల వేటలో పాములు మన ఇంటిలోకి వస్తాయి . అయితే.. పాములు కూడా ఫైటింగ్ కు దిగుతాయి. అవి ఆడ లేదా మగ పాములతో తరచుగా కాటు వేసుకుంటూ, కొరుక్కుంటూ ఫైటింగ్ కు దిగుతాయి.ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా కన్పిస్తాయి. ప్రస్తుతం రెండు పాములు కొట్లాడుకుంటున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
రెండు పాములు చాలా కసితీరా ఒకదానికి మరోకటి కాటు వేసుకుంటున్నాయి. మొత్తంగా పాములు రెండు పెనవేసుకుని మరీ గాఢంగా కొరుక్కుంటున్నాయి. మరీ అవి ఆడతోడు కోసం పోరాటం చేస్తున్నాయో లేదా తన కన్న చిన్న పాము అని మరోక పాము మీద దాడి చేసిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా రెండు పాములు మాత్రం బీభత్సంగా ఫైటింగ్ కు దిగాయి.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోలు తీసి దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు బాబోయ్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఈ పాములు మరీ కోపంగా కొట్టుకొంటున్నాయంటీ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాల ఫైటింగ్ నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది.