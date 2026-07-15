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Cobra Video: గాఢంగా చుట్టుకుని రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: పాములు రెండు కూడా ఒక దానికి మరోకటి చుట్టుకుని నాట్యం చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:38 PM IST
Cobra Video: గాఢంగా చుట్టుకుని రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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