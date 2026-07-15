/Cobra Video: గాఢంగా చుట్టుకుని రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Two Snakes dancing video viral: కోబ్రాలు ఎక్కువగా పొలాల్లో, చెట్లు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉంటాయి. పాములకు చెందిన వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటాయి. కొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు షాక్ కు గురిచేస్తాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా రొమాన్స్ లు చేస్తుంటాయి. మగ, ఆడపాములు ఈ సీజన్ లలో ఎక్కువగా జతకట్టడం మనం చూస్తుంటాం.
ఈ క్రమంలో ఒక పంట చెనులో రెండు పాములు గాఢంగా ఒకదానికి మరోకటి చుట్టుకుని నాట్యం చేస్తున్నాయి. అవి చాలా సేపు ఒకదానికి మరోకటి చుట్టుకుని అల్లుకుని రొమాన్స్ చేశాయి. ఈ క్రమంలో నాగు పాము ఒకదానితో మరోకటి పెనవేసుకుని మరీ గాఢంగా నాట్యం చేస్తు అందరిని ఆశ్చర్యంకు గురిచేశాయి.
రెండు పాములు సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయని తెలిసి అందరు అక్కడకు చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. కానీ అవి మాత్రం తమ పనిలో తాము ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి పాములు రెండు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని సయ్యాటలు ఆడాయి. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది షాక్ అవుతున్నారు. పాములు జతకట్టే సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయని ఆ సమయంలో వాటిని డిస్టర్బ్ చేస్తే పగను పెంచుకుంటాయని కొంత మంది చెప్తుంటారు.
అదే విధంగా పాములు చాలా వరకు మనుషుల కదలికల నుంచి దూరంగా ఉంటాయి. భూమినుంచి వచ్చే తరగాల్ని అవి గుర్తిస్తాయి. అక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్లిపొతాయి. చాలా అరుదుగా మాత్రమే కోబ్రాలు మానవ ఆవాసాల్లో కన్పిస్తాయి. ఎలుకలు, కప్పలను పాములు ఎంతో ఇష్టంతో తింటాయని చెప్తుంటారు.