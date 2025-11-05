English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Three Snakes Video: ఒకే చోట మూడు పాములు.. ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి..

Three Snakes Video: ఒకే చోట మూడు పాములు.. ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి..

Three Snakes Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మూడు పాములు ఒకే చోట కనిపించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోయి కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:28 PM IST

Three Snakes Video: ఒకే చోట మూడు పాములు.. ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి..

Three Snakes Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు నిత్యం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలను జనాలు ఎక్కువగా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు షేర్ చేసే వీడియోలు అయితే ఊహించని స్థాయిలో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలను జనాలు ఎక్కువగా చూస్తారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల కొద్ది రోజుల నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములకు సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియోలైనా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా మూడు పాములకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియో ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము వరండాల్లో అటు ఇటు పాకడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఇదే సమయంలో దాని పక్కనే రెండు అత్యంత విషపూరితమైన పాములు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.. ఇందులో ఒక పాము నాగుపాముపై దాడి చేయడం కూడా చూడొచ్చు. ఇలా రెండు పాములు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకుంటూ కనిపించాయి ఇదే సమయంలో ఒక సాధారణంగా సేదతీరుతో ఉండడం మీరే చూడొచ్చు. 60 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఈ వీడియో మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్‌ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలోకి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. ఆశ్చర్యపోయి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఏవైనా రెండు పాములు ఒకదానికొకటి ఎదురుపడితే దాడి చేసుకోవడం సర్వసాధారణం.. కానీ వీడియోలో ఒక పాము అయితే పడుకొని ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములు ఇంట్లోకి సంచారం చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సూచిస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Three Snakes VideoThree Snakes Fighting VideoSnake video ViralSnake Rescue Video ViralSnake Videos Viral

