Three Snakes Video: ఒకే చోట మూడు పాములు.. ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి..

Three Snakes Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు నిత్యం వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలను జనాలు ఎక్కువగా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు షేర్ చేసే వీడియోలు అయితే ఊహించని స్థాయిలో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలను జనాలు ఎక్కువగా చూస్తారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల కొద్ది రోజుల నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములకు సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియోలైనా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా మూడు పాములకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఆ వీడియో ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము వరండాల్లో అటు ఇటు పాకడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఇదే సమయంలో దాని పక్కనే రెండు అత్యంత విషపూరితమైన పాములు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.. ఇందులో ఒక పాము నాగుపాముపై దాడి చేయడం కూడా చూడొచ్చు. ఇలా రెండు పాములు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకుంటూ కనిపించాయి ఇదే సమయంలో ఒక సాధారణంగా సేదతీరుతో ఉండడం మీరే చూడొచ్చు. 60 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ఈ వీడియో మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలోకి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. ఆశ్చర్యపోయి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఏవైనా రెండు పాములు ఒకదానికొకటి ఎదురుపడితే దాడి చేసుకోవడం సర్వసాధారణం.. కానీ వీడియోలో ఒక పాము అయితే పడుకొని ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములు ఇంట్లోకి సంచారం చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సూచిస్తున్నారు.
