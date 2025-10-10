English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes Romance Video: ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉంటాయి.!. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు. . అరుదైన వీడియో..

Snake Romance Video:  రెండు పాములు ఒకదానికి ఎదురుగా మరోకటి వచ్చి లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్నాయి. ఈ అరుదైన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి రచ్చరా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 03:36 PM IST
Snakes Romance Video: ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉంటాయి.!. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు. . అరుదైన వీడియో..

Two Snakes kissing each other video going viral: ఇటీవల కాలంలో పాముల వీడియోలను తరచుగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా ఎంతో ఆసక్తితో పాముల వీడియోలను చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ వైరల్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు.

A post shared by Ash Ish (@ash_ish_1994)

అసలు కోబ్రాలు ఉన్న చోటకు మరోసారి అస్సలు పొరు. వెన్నులో భయంతో అసలు పాము పేరు కూడా ఎత్తరు . కానీ కొంత మంది మాత్రం వాటితో డెంజరస్ స్టంట్ లకు దిగుతారు. వాటితో తమకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు పాముల కాటుకు కూడా గురౌతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రెండు పాములు రొమాన్స్ కు దిగాయి.

అవి రెండు కూడా చక్కగా  ఒకదానికి మరోకటి కళ్లలో చూసుకుంటూ లిప్ లాక్ చేసుకున్నాయి.   ఇంకా మనుషుల మాదిరిగా రెండు పాములు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ హల్ చల్ చేశాయి. రెండు నాగు పాములు ఒకదానికి దగ్గరగా మరోకటి వచ్చి ముద్దులు పెట్టుకున్నాయి.

Read more: Inland taipan Snake Video: ఒక్క కాటుతో 100 మంది ఫసక్.. అలాంటి పామునే పాప్ కార్న్‌లా నమిలేసిన మరో సర్పం.. వీడియో ఇదే..

పడగ విప్పీ మరీ ఒకదానితో మరోకటి రోమాన్స్ చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వాటికి మనలాగే పీలింగ్స్ ఉంటాయని మరికొంత మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

