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Two Snakes Fighting Video: నడిరోడ్డుపై నాగుపాముల ఫైట్.. వీడియో వైరల్..

Two Snakes Fighting On Road Latest Video: తాజాగా రెండు నాగు పాములు రోడ్డుపై ఒకదానికొకటి తలపడుతున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో రెండు పాములు వాటి శరీరాలను పెనవేసుకొని గాల్లోకి లేవడం.. చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:20 PM IST
Two Snakes Fighting Video: నడిరోడ్డుపై నాగుపాముల ఫైట్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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నడిరోడ్డుపై నాగుపాముల ఫైట్.. వీడియో వైరల్..
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