Cobra Attack Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డుపై దాడి చేసుకుంటున్న నాగు పాములు.. వీడియో చూస్తే వణికిపోతారు..

King Cobra Attack Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రెండు పాములు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగిన ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఓ పాము ఆగ్రహానికి గురై మరో పాము పై దాడి చేయడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 06:19 PM IST

King Cobra Attack Video Watch Now: ప్రకృతి ఒడిలో పాములు కూడా ఒక భాగమే.. అందుకే అడవుల్లో ఎక్కువగా జంతువులతో పాటు పాములు కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి. ప్రపంచంలో ఎన్నో జాతులకు సంబంధించిన పాములు ఉన్నాయి. అందులో చాలా పాములు మనకు తెలుసు. మనం అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది అయితే కేవలం పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను చూసేందుకే ఆసక్తి చూపుతారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలామంది ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే.. తాజాగా రెండు పాములకు సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

సాధారణంగా రెండు పాములు ఒకచోట కలిసి ఉన్నాయంటే చాలు.. అవి దాడికి దిగుతున్నాయని అర్థం.. లేదంటే సంతాన ఉత్పత్తిలో భాగంగా కలిసి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు.  అయితే, ఈ వీడియోలో ఓ రోడ్డుపై రెండు పాములు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. ఈ రెండు పాములు దాడి చేసుకోవడం లేదు నృత్యం చేసేముందు ఇలా చేస్తాయని అంటున్నారు. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం ఆ రెండు పాములు దాడికి దిగినట్లే కనిపిస్తున్నాయి. 

రెండు అత్యంత భయంకరమైన నాగు పాములు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం చాలా అరుదని కొంతమంది పరిశోధకులు తెలుపుతున్నారు..  రెండు పాములు పునరుత్పత్తిలో భాగంగా అప్పుడప్పుడు ఇలా దాడి చేసుకుంటారని వారు అంటున్నారు.  ఆడ పాముకు కోపం వచ్చినప్పుడు ఇలా మగ పాము పై దాడికి దిగడం సర్వసాధారణమేనని వారంటున్నారు. అయితే ఈ రెండు పాములు రోడ్డుపై కనిపించడంతో చాలామంది అక్కడికి చేరుకొని.. వాటికి సంబంధించిన దృశ్యాలను  స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇక దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ రెండు పాములు నడిరోడ్డుపై పడకవిప్పి నిలుచుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అంతేకాకుండా ఆ రెండు పాములు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా నిలుచొని ఉండడం చూడొచ్చు. ఇందులో ఒక పాము మరో పాము పై భారీ శబ్దంతో దాడి చేయడం చూడొచ్చు. అయితే, మరో పాము ఆ దాడి నుంచి తప్పించుకొని.. ప్రశాంతంగా దాడి చేసిన పాము కళ్ళలోకి చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఘటనే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది.

