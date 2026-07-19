/Cobra Video: అరెవావ్.. నాగమణి నీడలో రెండు నాగు పాముల రాసలీలలు.!. అరుదైన వీడియో..

Two snakes mating video viral: పాములు ఈ మధ్య ఎక్కువగా అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు పాములు,కొండ చిలువల వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగ ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. పాములు చాలా డెంజర్గా ఉంటాయి. పొరపాటున వాటి తోకను తొక్కిన లేదా హనీ కల్గించిన కూడా దాడులకు దిగుతాయి. కోబ్రాలు రాత్రి పూట చెట్ల కింద సయ్యాటలు ఆడుతాయి. వర్షాకాలం పాములకు మేటింగ్ కాలంగా చెప్తారు. ఈ సీజన్లో పాములు ఆడపాములతో జతకడతాయి.
ముఖ్యంగా ఆడపాములు తమ శరీరం నుంచి రసాయనాల్ని వదులుతాయి. ఇవి గ్రహించిన మగ కోబ్రాలు ఆడపాములతో రొమాన్స్ కు వస్తాయి. ఈ పొటిలో గెలుపు పొందిన మగసర్పంతో ఆడపాము జతకడుతుందని చెబుతారు. పాములు మొగలి చెట్టు కింద సయ్యాటలు ఆడుతాయి. ఇది అద్బుతమైన సుగంధాన్ని వెదజల్లుతుంది.
అందుకే మొగలి చెట్టును ఇంట్లో పెంచకూడదని చెప్తారు. పాముల తల మీద నాగమణి ఉంటుందని, అది నాగమణికి కాపాలాగా ఉంటాయని చెప్తారు. ప్రస్తుతం రెండు పాములు నాగమణి నీడలో సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. అవి రెండు కూడా ఒకదాని కళ్లలో మరోకటి చూసుకుంటూ రొమాన్స్ కు దిగాయి.
అవి రెండు కూడా చుట్టుకుని అక్కడి చల్లని వాతావరణంను నాగమణి నీడలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. మరీ దీన్ని సీక్రెట్గా ఎవరు తీశారో కానీ.. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూపిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం అసలు బాబోయ్ అవి చాలా డెంజర్గా ఉన్నాయి. పడగ విప్పి కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.