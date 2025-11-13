English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  Venomous Two King Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన దృశ్యాలు మీరు చూడాల్సిందే..

Venomous Two King Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన దృశ్యాలు మీరు చూడాల్సిందే..

Venomous Two King Cobras Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒకే చోట రెండు ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉన్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:48 PM IST

Venomous Two King Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన దృశ్యాలు మీరు చూడాల్సిందే..

Venomous Two King Cobras Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా విష సర్పాలకు సంబంధించిన వీడియోలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఇలాంటి వీడియోలనే ఎక్కువ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలామంది వారి పోస్ట్ చేసే వీడియోలు చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి పాముల వీడియోలను ఎక్కువగా చూసి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగానే కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు రోజులో ఒక్క వీడియో అయినా పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు అప్పుడప్పుడు ట్రెండింగ్‌లోకి కూడా వస్తున్నాయి. తాజాగా వచ్చిన వీడియోనే ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది.

యూట్యూబ్ షార్ట్ రూపంలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో రోడ్డుపై ఒకే చోట రెండు అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాలు వడగ విప్పి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో పాములు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉండి కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఒక పాము మరో పాము పై బుసలు కొట్టడం, దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం కూడా మీరు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. 

వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏవైనా రెండు పాములు ఒకే చోట ఉంటే తప్పకుండా దాడి చేసుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం రెండు నాగుపాములు ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం దాడి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాయి. ఇలా ఉండడం చూస్తే.. ఎవరో కావాలని రోడ్డు పైన వారు పెంచుకుంటున్న నాగుపాములను పెట్టి వీడియో తీశారని అనిపిస్తుందని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు. 

Also Read: Black Cobras Video: వామ్మో.. నది నడి ఒడ్డున వందలాది బ్లాక్‌ కోబ్రాలు.. అసలు వీడియో ఎలా తీశార్రా స్వామి?

సోషల్ మీడియాను ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అయినప్పటికీ.. జనాలు ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ ఉంటారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను చూసి కూడా అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోను KP SNAKE EXPRT అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. 9 సెకండ్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా ఒక లక్ష మందికి పైగా ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

