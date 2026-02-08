English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. బుసలు కొడుతూ హంగామా.. వీడియో..

Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. బుసలు కొడుతూ హంగామా.. వీడియో..

Two Cobras Video: ఓ రోడ్డుపై ఎదురెదురుగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు కింగ్ కోబ్రాలు బుసలు కొడుతూ ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ రెండు ప్రమాదకరమైన పాములు ఒకే చోట ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:45 PM IST

Cobras Video: రోడ్డుపై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. బుసలు కొడుతూ హంగామా.. వీడియో..

Two Cobras Video Watch Now: ప్రకృతిలోని కొన్ని భయంకరమైన దృశ్యాలు మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా నెటిజన్లను ఊహించని స్థాయిలో వణికిస్తోంది. ఈ వీడియోను "KP SNAKE EXPRT" అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన రెండు కింగ్ కోబ్రాలు ఒక రోడ్డుపై పూసలు కొడుతూ కనిపించడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. రోడ్డుపై ఇలా ప్రమాదకరమైన రెండు తాగు పాములు ఉండడం ఏంటని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందో? ఈ వీడియోని ఎవరు తీశారో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ షార్ట్ వీడియోలో రెండు ప్రమాదకరమైన నాగు పాములు పడగవిప్పి గాల్లోకి లేచి ఓ రోడ్డుపై నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ పాములను చూస్తుంటే దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ పాములు భయంకరంగా శబ్దం చేయడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. రెండు పాములు ఒకదాని ముందు మరొకటి నిలబడి ఉండటం.. అలాగే శబ్దం చేయడం చూస్తుంటే ఈ రెండు పాములు అతిధారణంగా దాడి చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. పాములు ఒకదానిపై ఒకటి దాడి చేసుకునే క్రమంలో ఇలా సంకేతాలు ఇచ్చుకుంటాయని వారి తెలుపుతున్నారు.

ఈ రెండు ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు ఒకదానికొకటి పోటీగా ఉన్నట్లుగా.. ఎవరు పై చేయి సాధిస్తారనే రీతిలో ఒకదానిపై ఒకటి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది. పాములు బుసలు కొడితే ఏ జంతువైనా కాస్త భయపడుతూ ఉంటుంది. కానీ రెండు ఎదురెదురుగా ఒకదానికొకటి పాములే ఉండడంతో ఏమాత్రం భయపడలేకపోయాయి. అంతేకాకుండా ఆ పాములు కొద్దిసేపు అలాగే ఎదురెదురుగా ఉండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

ఈ వీడియో షార్ట్ వీడియో అయినప్పటికీ.. దాదాపు 3.5 కోట్ల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను లక్షలాదిమంది లైక్ చేసి.. వేల సంఖ్యలో కామెంట్లు చేసినట్లు మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా చాలామంది పాములకు సంబంధించిన ఆశ్చర్యపరిచే వీడియోలు చూడడమే కాకుండా షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వీడియోలు భారీ మొత్తంలో వ్యూస్ సంపాదిస్తున్నాయని సమాచారం.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

