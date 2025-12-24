Snakes Video: అరె వావ్.. రెండు భారీ నాగుపాముల ప్రణయ కలహం.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Two venomous Snakes fighting each other rare video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలకు ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగింది. చాలా మంది కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించినకూడా వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసుకుంటున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేసి అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. కొంత మంది మాత్రం వీటితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పొరపాటు కాటు వేస్తే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అంటూ దూరంగా ఉంటారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం లేనీ పోనీ స్టంట్ లకు దిగుతారు.
పాములు వింటర్ సీజన్ లో ఆడపాముతో రొమాన్స్ కు దిగుతాయంట. అవి ఆడపాముల్ని ఆకర్శించడానికి ప్రత్యేకమైన రసాయనాల్ని తమ శరీరం నుంచి రిలీజ్ చేస్తాయంట. వీటిని ఆడ పాములు గుర్తించి మగ పాములతో జత కట్టడానికి వస్తాయంట. అయితే పాములుకూడా కొన్నిసార్లు మనుషుల్లానే భార్యభర్తలు ఏవిధంగా గొడవలు పడతాయో అదే విధంగా కొట్టుకుంటాయంట. ప్రస్తుతం రెండు పాముల ప్రణయ కలహంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
దీనిలో రెండు నాగు పాములు ఒకదానిలో మరోకటి కాటు వేసుకుంటూ, కొరుక్కుంటున్నాయి. అవి రెండు కూడా ఎంతో కొట్టుకున్న దగ్గరిగానే ఉంటున్నాయి. దూరంగా మాత్రం వెళ్లడంలేదు.
Read more: Couple Romance in Metro: మెట్రోలో అరాచకం.. అమ్మాయిని కసితీరా వాటేసుకుని, ముద్దులు పెడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్..
అయితే.. ఇది రెండు కూడా జంట నాగులు కావచ్చని అందుకే ప్రేమనుచూపించుకుంటూ కలహాలు పడుతున్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి రచ్చరా బాబు అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.