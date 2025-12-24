English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snakes Video: అరె వావ్.. రెండు భారీ నాగుపాముల ప్రణయ కలహం.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Snakes Video: అరె వావ్.. రెండు భారీ నాగుపాముల ప్రణయ కలహం.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

cobras rare video: పాములు రెండు కూడా  ఎంతో గాఢంగా ఒకదానితో మరోకటి ఫైటింగ్ కు దిగాయి. అయితే.. ఇది ప్రణయ కలహమంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా  పాములు కూడా మనుషుల్లానే గొడవలు పడతాయా అంటూ నెటిజన్లు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:25 AM IST
  • నాగు పాముల ఫైటింగ్..
  • వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Trending Photos

EPFO 3.0 Updates 2025: EPFO 3.0పై కీలక అప్‌డేట్..ఈ 11 రూల్స్‌ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్.. తప్పక తెలుసుకోండి..!
10
EPFO partial withdrawal rules
EPFO 3.0 Updates 2025: EPFO 3.0పై కీలక అప్‌డేట్..ఈ 11 రూల్స్‌ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్.. తప్పక తెలుసుకోండి..!
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Oneplus Turbo
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్‌లోనే రావాలి: టీటీడీ
5
Tirumala Vaikunta Dwara Darshan
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్‌లోనే రావాలి: టీటీడీ
Top 10 south richest actresses: 2025 సౌత్ హీరోయిన్స్‌లో అత్యంత ధనవంతురాలు ఎవరో తెలుసా..!
7
Top 10 richest south actresses 2025
Top 10 south richest actresses: 2025 సౌత్ హీరోయిన్స్‌లో అత్యంత ధనవంతురాలు ఎవరో తెలుసా..!
Snakes Video: అరె వావ్.. రెండు భారీ నాగుపాముల ప్రణయ కలహం.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Two venomous Snakes fighting each other rare video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలకు ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగింది. చాలా మంది కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించినకూడా వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసుకుంటున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేసి అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. కొంత మంది మాత్రం వీటితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పొరపాటు కాటు వేస్తే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అంటూ దూరంగా ఉంటారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం లేనీ పోనీ స్టంట్ లకు దిగుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 పాములు వింటర్ సీజన్ లో ఆడపాముతో రొమాన్స్ కు దిగుతాయంట. అవి ఆడపాముల్ని ఆకర్శించడానికి ప్రత్యేకమైన రసాయనాల్ని తమ శరీరం నుంచి రిలీజ్ చేస్తాయంట.  వీటిని ఆడ పాములు గుర్తించి మగ పాములతో జత కట్టడానికి వస్తాయంట. అయితే పాములుకూడా కొన్నిసార్లు మనుషుల్లానే భార్యభర్తలు ఏవిధంగా గొడవలు పడతాయో అదే విధంగా కొట్టుకుంటాయంట. ప్రస్తుతం రెండు పాముల ప్రణయ కలహంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

దీనిలో రెండు నాగు పాములు ఒకదానిలో మరోకటి కాటు వేసుకుంటూ, కొరుక్కుంటున్నాయి. అవి రెండు కూడా ఎంతో కొట్టుకున్న దగ్గరిగానే ఉంటున్నాయి. దూరంగా మాత్రం వెళ్లడంలేదు.

Read more: Couple Romance in Metro: మెట్రోలో అరాచకం.. అమ్మాయిని కసితీరా వాటేసుకుని, ముద్దులు పెడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

అయితే.. ఇది రెండు కూడా జంట నాగులు కావచ్చని అందుకే ప్రేమనుచూపించుకుంటూ కలహాలు పడుతున్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి రచ్చరా బాబు అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoKing Cobra VideoSnake Viral Videoking cobra snake

Trending News