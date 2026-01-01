Snake Romance Video: వామ్మో.. ఇటుక పాన్పు మీద రెండు నాగుపాముల రొమాన్స్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobra Video: రెండు నాగుపాములు ఇటుకల మీద గాఢంగా ఒకదానికి మరోకటి చుట్టుకున్నాయి.  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ కావడంతో జనాలు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. పొరపాటున వాటి జోలికి వెళ్తే చాలా డెంజర్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Two Snakes mating each other video: చాలా మంది పాములంటేనే వెన్నులో భయంతో వణికిపోతారు. కానీ కొంత మంది  మాత్రం కోబ్రాలతో డెంజర్  స్టంట్ లు చేస్తారు. పొరపాటు పాములు దారి తప్పి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే స్నేక్ క్యాచర్ లకు చెప్పాలంటారు. అయితే.. పాములు జనాలు ఉన్న చోట ఉండవంట. మనం భూమి మీద నడుస్తున్నప్పుడు తరంగాలు వాటిని చేరుతాయి. వాటిని కోబ్రాలు గుర్తిస్తాయి. అందుకే అవి జన సంచారం చోట ఉండవంట. కానీ అడవులు, చెరువులు ఉన్న చోట మాత్రం ఉంటాయి. ఈ ఆవాసాలకు దగ్గరగా ఉండే ఇళ్లలో ఎలుకలు ఉంటాయి. వీటిని తినేందుకు పాములు వస్తాయి. కోబ్రాలకు ఎలుకలు, కప్పలు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే వీటిని వేటలో  భాగంగా అవి జనావాసాల్లో వస్తాయి.

పాములు కూడా మనుషుల్లా రొమాన్స్ లకు దిగుతాయంట. అవి తమ శరీరంనుంచి ఒక రకమైన రసాయనాలు వదిలి ఆడపాములను ఆకర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తాయంట. అదే విధంగా ఆడపాముతో సంభోగంకు అనేక పాములు పోటిపడతాయంట. అందుకే కోబ్రాలు సంభోగం సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయి.

ఇప్పుడు రెండు పాములు సంభోగంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో రెండు పాములు ఇటుకల మీద ఎక్కి రొమాన్స్ లకు దిగాయి. అవి రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని మరీ సంభోగం చేసుకుంటున్నాయి.

ఈ ఘటనను ఎవరో సీక్రెట్ గా వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్... ఎంత డెంజర్ గా ఉన్నాయంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

 

