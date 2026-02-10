English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snakes Romance Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes Romance Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Cobra snakes mating on road: పాములు రెండు కూడా రోడ్డుమీదకు వచ్చి రొమాన్స్ కు దిగాయి.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఆ మార్గంలో భారీగా రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఈ వింతను ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:52 AM IST
Snakes Romance Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Two Venomous Snakes romance on busy road video: పాములు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ముఖ్యంగా ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉంటాయి.  పంట పొలాలు, గుబురుగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఆవాసం చేస్తాయి. చీకటిగా ఉన్న చోట ఇవి  ఎక్కువగా ఉంటాయి. కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల బాగా వైరల్ గా మారాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోను ఇంట్రెస్ట్ తో చూస్తున్నారు. దీంతో ఒకప్పుడు పాములుచూసి భయపడి పోయే వారంతా ఇప్పుడు వీడియోలు తీస్తు వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. పాములు చాలా అరుదుగా సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి.

ఇవి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకాకుండా చెట్లలో , పొలాల్లో ఎక్కువగా రొమాన్స్ చేసుకుంటాయి. కానీ కొన్ని అరుదైన సందర్బాలలో  ఇవి రోడ్ల మీదకు వచ్చి రొమాన్స్ కు దిగుతున్నాయి. ఈ కోవకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో రెండు పాములు రోడ్డు మీదకు వచ్చి సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. ఒకదానికి మరోకటి గాఢంగా పెనవేసుకున్నాయి.

చుట్టుపక్కల చాలా మంది జనాలు , ఆ మార్గంలో పశువులు వస్తున్న ఆ కోబ్రా లు డొంట్ కేర్ అన్నట్లు రొమాన్స్ కు దిగాయి.   అవి రెండు కూడా  ఒకదాని మీద మరోకటి పైన కింద పడుతూ , మెలికలు తిరుగుతు సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి.

చాలా మంది ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారు పామును చూస్తు ఉండిపోయారు. కొంత మంది ఈ అరుదైన ఘటనను వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని నెటిజన్లు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఇదెక్కడి  విడ్డూరం అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoSnakes MatingSnakes Romance Videoking cobra snake

