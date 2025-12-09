English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఓర్నాయనో.. ప్రేమతో కొరుక్కుంటూ మైమర్చిపోయిన రెండు నాగుపాములు.. అరుదైన వీడియో...

Snake Video: ఓర్నాయనో.. ప్రేమతో కొరుక్కుంటూ మైమర్చిపోయిన రెండు నాగుపాములు.. అరుదైన వీడియో...

Cobras romance video:  రెండు పాములు ఒకదానితో మరోకటి చుట్టుకున్నాయి. అవి ప్రేమతో ఒకదానికి మరోకటి కొరుక్కుంటూ రొమాన్స్ కు దిగాయి. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:48 PM IST
  • రెండు పాముల రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
5
geyser safety tips
Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
Khalid Al Ameri: తెలుగు హీరోయిన్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఖాలిద్ అల్ అమెరి..ఎప్పటికీ గుర్తుంది పోయే రాత్రి అంటూ క్యాప్షన్!
7
Khalid Al Ameri
Khalid Al Ameri: తెలుగు హీరోయిన్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఖాలిద్ అల్ అమెరి..ఎప్పటికీ గుర్తుంది పోయే రాత్రి అంటూ క్యాప్షన్!
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!
6
holiday
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!
Gold Price Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..!!
7
Gold Rate Today
Gold Price Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..!!
Snake Video: ఓర్నాయనో.. ప్రేమతో కొరుక్కుంటూ మైమర్చిపోయిన రెండు నాగుపాములు.. అరుదైన వీడియో...

Two Venomous Snakes romancing each other video: పాముల వీడియోలు తరచుగా నెట్టింట వైరల్గా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో  కోబ్రాలు వెచ్చగ ఉండే  ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తాయి. అందుకు ఇటీవల సోఫాల్లో ,బట్టల కింద, షూస్ లలో,  సజ్జల మీద కోబ్రాలు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో దీంతో చాలా మంది జనాలు భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కుసమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది ఇటీవల పాములతో డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. వాటిని వీడియోలు తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దీని వల్లచాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్నిసార్లు పాముల కాటు వల్ల వీరి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తంగా కోబ్రాలు చలికాలంలో ఆడపాములతో జతకడతాయని చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ సీజన్ లో పాములు తమజంటల కోసం వెతుకుతు పుట్టలో నుంచి బైటకు వస్తాయంట.

ప్రస్తుతం రెండు పాములు రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నాయి. అవి రెండు కూడా ప్రేమతో ఒకదానికి మరోకటి చుట్టుకుని రొమాన్స్ చేసుకుంటూ మైమర్చిపోయాయి. అవి రెండు కూడా కొరుక్కుంటూ ఒకదానికి మరోకటి తమ ప్రేమను చూపించుకుంటున్నాయి.

Read more: Snake video: బాప్ రే.. నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తిపై పాకుతున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

 ఆ తర్వాత కాసేపటిికి తమరొమాన్స్ అయిపోగానే ఎవరి దారిన అవి వెళ్లిపోయాయి. ఈ ఘటను సీక్రెట్ గా కొంత మంది వీడియో తీశారు. దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.బాప్ రే.. పాముల రొమాన్స్ ఏంట్రా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoKing Cobra Videosnake bitessnake facts

Trending News