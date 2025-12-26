Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. గ్యాస్ బుడ్డి సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్న ఇద్దరమ్మాయిలు.. వీడియో..

Two young girls marriage in supaul in bihar: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో కొంత మంది వింత పొకడలకు పోతున్నారు. ఒకవైపు యువత పెళ్లిళ్లు కుదరక టెన్షన్ లు పడుతున్నారు. మరోవైపు దీనికి బిన్నంగా మరికొంత మంది కట్టుకున్న వారితో అన్యోన్యంగా ఉంటూ కాపురాలుచేసుకొకుండా.. హత్యలు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది పెళ్లంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది మరీ ఘోరంగా అబ్బాయిల్ని అబ్బాయిలు, అమ్మాయిల్ని అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకొవడం వంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
सुपौल में अनोखा विवाह: दो युवतियों ने आपसी सहमति से रचाई शादी,
काली मंदिर में लिए सात फेरे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.pic.twitter.com/00IRG0ahiR
జన్యుపరమైన పలులోపాల కారణంగా స్వలింగ సంపర్కం లేదా వివాహాలకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఒక పెళ్లి ప్రస్తుతం బీహర్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది. బీహర్ లోని సుపౌల్ జిల్లా త్రివేణిగంజ్లో మధేపూరకు చెందిన పూజగుప్త, శంకర్ పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన కాజల్ కుమారీ అనే ఇద్దరమ్మాయిల మధ్య సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు కూడా త్రివేణి గంజ్ లోని మాల్ లో పనిచేస్తున్నారు.
ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ప్రేమగా మారి, ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వీరి నిర్ణయంను ఇంట్లోవారికి చెప్పారు. కానీ వారు చావబాదడంతో ఇటీవల సీక్రెట్ గా గదిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
త్రివేణిగంజ్లోని మేళా గ్రౌండ్లో ఉన్న ఒక ఆలయానికి చేరుకున్న ఈ యువతులు, అతికొద్ది మంది సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. సంప్రదాయబద్ధంగా అగ్నిహోత్రం చుట్టూ కాకుండా, గ్యాస్ స్టవ్ చుట్టూ ఏడడుగులు నడిచి, వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరి పైత్యంను వీడియో కూడా తీసుకున్నారు.
అయితే.. ఆ గదిలోకి యువతుల కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి ఇద్దరిపై దాడులు చేశారు. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై అమ్మాయిలకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనచూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంకెన్ని ఘోరాలు చూడాల్రా బాబు అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
