  • Thieves Video: పిల్ల దొంగల చేతివాటం చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.. వీడియో..

Thieves Video: పిల్ల దొంగల చేతివాటం చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.. వీడియో..

Child Thieves Video Watch: ఇద్దరు పిల్ల దొంగలు ఎంతో చాకచక్యంగా పర్సును దొంగలించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఓ షాపు వద్ద వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్న వ్యక్తి జేబులో నుంచి పర్సును కొట్టేయడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:39 PM IST

Thieves Video: పిల్ల దొంగల చేతివాటం చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.. వీడియో..

 Child Thieves Video Watch Here: నేటి కాలంలో నేరగాళ్లు ఏ వయసులో వారైనా సరే.. తమ తెలివితేటలతో సామాన్యులను ఇబ్బందుల్లో పడేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో జనసంచారం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో దొంగలు రెచ్చిపోతూ వస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తుంటే.. దొంగతనానికి వయస్సుతో సంబంధం లేదని గుర్తు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతు వస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక సాధారణ వ్యక్తి షాప్ దగ్గర నిలబడి వస్తువులను కొనుగోలు చేయడంలో మునిగిపోయాడు.. అతను షాపు యజమానితో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఇద్దరు బాలురు సాధారణంగా అలవాటుగా దుకాణం దగ్గరికి వచ్చినట్లు నటించారు.. అందులో ఒక బాలుడు సదరు వ్యక్తికి అతి సమీపంలోకి వెళ్లి.. ఎంతో చాకచక్యంగా వెనక జేబులో ఉన్న పర్సును బయటికి తీశాడు. అయితే అతను ఆ షాపు యజమానితో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఇది జరిగింది..

కేవలం కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలోనే.. అతని జేబులో నుంచి పర్సును తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పరీక్షలు తీసిన వెంటనే మరో బాలుడు కూడా అలర్ట్ అయిపోయాడు. దీంతో వారిద్దరు ఏమి ఎరగనట్లుగా అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారిపోయారు.. బాధితుడు తన పనిలో తాను ఉండడంతో.. తన పర్సు పోయిందన్న విషయం కూడా అతనికి వెంటనే అర్థం కాలేదు.. ఈ మొత్తం దృశ్యం అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలు రికార్డు అయింది.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది..

 
 
 
 
 

ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్‌తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ పిల్లల వేగాన్ని చూసి ఊహించని స్థాయిలో ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. వీరు పిల్లల లేక వృత్తిపరమైన దొంగలా? అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే పిల్లలను ఇలాంటి నేరాల్లోకి దింపుతున్న ముఠాలపట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీస్తోంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Child Thieves VideoThieves VideoThieves Video ViralVideo Viral

