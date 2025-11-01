English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Giant Anaconda Video: అనకొండను పిల్లోడిలాగా ఎత్తుకున్న అంకుల్.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Giant Anaconda Snake Video: ప్రస్తుతం గోధుమ రంగులో కూడిన ఓ అనకొండ పాములు పరిశోధకుడు భుజాలపై ఎత్తుకొని బయటికి తీసుకొస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 50 కేజీలకు పైగా అనకొండ పామును చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:28 PM IST

Biggest Anaconda Snake Video Watch: అనకొండ పా ములు అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వాటి కండరాలతో ఇతర జంతువులను పట్టుకొని చుట్టూ చుట్టి ఆహారంగా మార్చుకుంటాయి. వీటికి ఎలాంటి విషం లేకపోయినప్పటికీ.. కండరాలే ప్రమాదకరమని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం చాలామంది ఈ పాములను ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. అలాగే వీటిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు పరిశోధన శాఖలో కూడా పెద్దపెద్ద అనకొండ పాములను పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఓ పరిశోధకుడు అనకొండ పామును చిన్నపిల్లడిలా ఎత్తుకొని తీసుకు వస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాములను చూస్తేనే భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వాటి దగ్గరికి వెళ్లేందుకు కూడా అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటిది ఓ పరిశోధన శాలలో పదుల సంఖ్యలో అతిపెద్ద అనకొండ పాములను పెంచుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ పెంచే పాములు వివిధ రంగుల్లో ఉన్నాయి. అయితే, ఓ పరిశోధకుడు పెద్ద అనకొండ పామును ఎంతో సులభంగా భుజాల పైన ఎక్కించుకొని దాన్ని బంధించిన బోను నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఆ పరిశోధకుడు దాదాపు 50 కిలోల బరువున్న ఆ అనకొండ పామును ఎంతో సింపుల్గా పిల్లోడిని ఎలాగైతే భుజాలపై ఎత్తుకు తీసుకువస్తారో.. అలా తీసుకువస్తూ వీడియోలో కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము కూడా అతనిపై ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా చాలా ప్రశాంతంగా కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము బయటికి రాగానే వెంటనే అతడి భుజాలపై నుంచి కిందికి జారడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ పాము ఎంతో ప్రశాంతంగా కిందికి జారి భూమిపై పాకడం మొదలుపెట్టింది. పరిశోధకుడు కూడా పాము మొత్తాన్ని భూమి పై వదిలాడు..

సాధారణంగా ఒక్కొక్క అనకొండ పాము ఒక్కొక్క రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో గోధుమ రంగు కలిగిన అనకొండ పామును చూడొచ్చు. అయితే ఈ పాము పక్కనే మరో నలుపు రంగు తో కూడిన అనకొండ పాము కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పరిశోధన శాలలోనే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 55 వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొన్ని వేల మంది ఈ వీడియోని చూసినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

