Giant Anaconda Video: అనకొండను పిల్లోడిలాగా ఎత్తుకున్న అంకుల్.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Biggest Anaconda Snake Video Watch: అనకొండ పా ములు అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వాటి కండరాలతో ఇతర జంతువులను పట్టుకొని చుట్టూ చుట్టి ఆహారంగా మార్చుకుంటాయి. వీటికి ఎలాంటి విషం లేకపోయినప్పటికీ.. కండరాలే ప్రమాదకరమని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం చాలామంది ఈ పాములను ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. అలాగే వీటిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు పరిశోధన శాఖలో కూడా పెద్దపెద్ద అనకొండ పాములను పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఓ పరిశోధకుడు అనకొండ పామును చిన్నపిల్లడిలా ఎత్తుకొని తీసుకు వస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాములను చూస్తేనే భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వాటి దగ్గరికి వెళ్లేందుకు కూడా అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటిది ఓ పరిశోధన శాలలో పదుల సంఖ్యలో అతిపెద్ద అనకొండ పాములను పెంచుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ పెంచే పాములు వివిధ రంగుల్లో ఉన్నాయి. అయితే, ఓ పరిశోధకుడు పెద్ద అనకొండ పామును ఎంతో సులభంగా భుజాల పైన ఎక్కించుకొని దాన్ని బంధించిన బోను నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
ఆ పరిశోధకుడు దాదాపు 50 కిలోల బరువున్న ఆ అనకొండ పామును ఎంతో సింపుల్గా పిల్లోడిని ఎలాగైతే భుజాలపై ఎత్తుకు తీసుకువస్తారో.. అలా తీసుకువస్తూ వీడియోలో కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము కూడా అతనిపై ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా చాలా ప్రశాంతంగా కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము బయటికి రాగానే వెంటనే అతడి భుజాలపై నుంచి కిందికి జారడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ పాము ఎంతో ప్రశాంతంగా కిందికి జారి భూమిపై పాకడం మొదలుపెట్టింది. పరిశోధకుడు కూడా పాము మొత్తాన్ని భూమి పై వదిలాడు..
సాధారణంగా ఒక్కొక్క అనకొండ పాము ఒక్కొక్క రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో గోధుమ రంగు కలిగిన అనకొండ పామును చూడొచ్చు. అయితే ఈ పాము పక్కనే మరో నలుపు రంగు తో కూడిన అనకొండ పాము కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పరిశోధన శాలలోనే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 55 వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొన్ని వేల మంది ఈ వీడియోని చూసినట్లు తెలుస్తోంది.
