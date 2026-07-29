Viral News: 'జోగులాంబాదేవీ.. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించవమ్మా!'.. ఓ లేఖ వైరల్‌

Jogulamba Temple Letter Viral: జోగులాంబాదేవీ.. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించవమ్మా.. అంటూ అమ్మవారి హుండీలో ఓ భక్తుడి లేఖ రాశాడు. తనకు ఉద్యోగాలు రావడం లేదని.. వచ్చేలా చేయాలని అమ్మవారికి మొక్కుకున్నాడు. ఆ లేఖ కాస్త వైరల్గా మారింది. తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్లోని ఐదో శక్తిపీఠం రాష్ట్రంలో ఏకైక శక్తిపీఠం జోగులాంబ, బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన హుండీని ఇటీవల లెక్కింపు చేపట్టారు.
హుండీ లెక్కిస్తుండగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఇటిక్యాల మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన భక్తుడు అమ్మవారి హుండీలో రాసిన లేఖ సిబ్బందికి కనిపించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా ఉద్యోగం రావడం లేదని.. అమ్మవారి చల్లటి చూపు తనపై ఉండాలని ఆ భక్తుడు వేడుకున్నాడు. తనతోపాటు తన భార్య, తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడిని కూడా అమ్మవారు కాపాడాలని కోరాడు. కుటుంబంలో ఎలాంటి గొడవలు రాకుండా.. దాంపత్య జీవితంలో భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సంతోషంగా జీవించేలా చూడాలని లేఖలో మొక్కుకున్నాడు.
ఎవరికీ ఇబ్బంది కలిగించకుండా.. ద్రోహం చేయకుండా ధర్మమార్గంలో నడిచేలా ఆశీర్వదించాలని జోగులాంబ అమ్మవారిని కోరాడు. ఇక ఈ లేఖతో పాటు భక్తుడు తన బయోడేటాను కూడా జత చేశాడు. పదో తరగతిలో 70 శాతం, ఇంటర్లో 68 శాతం, టీటీసీలో 85 శాతం, డిగ్రీలో 84 శాతం, బీఈడీలో 86 శాతం మార్కులు సాధించినట్లు బయోడేటాలో పేర్కొన్నాడు. ప్రస్తుతం బీపీఈడీ కూడా చదువుతున్నట్లు రాశాడు. అన్ని కోర్సుల్లో మంచి మార్కులు సాధించినా ఉద్యోగం దక్కకపోవడంతో.. చివరకు అమ్మవారినే నమ్ముకున్నానంటూ తన ఆవేదనను లేఖలో వ్యక్తం చేశాడు.
మరో లేఖ కూడా..
'చివరగా ఒక్క జాబ్ ప్రసాదించమ్మా.. చాలా ఇబ్బంది అయింది' అంటూ తన భార్యాభర్తల పేర్లతో లేఖను ముగించాడు. ఇక మరో భక్తుడు కూడా తన కోరికను లేఖ రూపంలో అమ్మవారికి సమర్పించాడు. కల్యాణం కావాలని.. భయం తగ్గాలని.. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుతూ లేఖతో పాటు తన పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోతో పాటు తన పేరు, గోత్రాన్ని కూడా రాసి హుండీలో వేశాడు.
హుండీ ఆదాయం..
లేఖలు పక్కనపెడితే జోగులాంబ అమ్మవారి ఆలయ హుండీ లెక్కింపు చేపట్టగా రూ.90 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. జోగులాంబ బాల బ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయాల 134 రోజుల హుండీ లెక్కింపును ఆలయ అధికారులు నిర్వహించారు. 134 రోజుల వ్యవధిలో భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను లెక్కించగా మొత్తం రూ.90 లక్షల 86 వేల 931 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ ఈవో దీప్తి రెడ్డి వెల్లడించారు.