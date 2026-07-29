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Viral News: 'జోగులాంబాదేవీ.. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించవమ్మా!'.. ఓ లేఖ వైరల్‌

Unemployed Youth Resume And Letter Put In to Hundi At Jogulamba Temple: తమ కోరికలు తీరితే భక్తులు కానుకలు హుండీలో వేస్తుంటారు. ఓ ప్రముఖ ఆలయానికి నిరుద్యోగ యువకుడు తనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని విన్నవించుకున్నాడు. అమ్మా తల్లీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించవమ్మ అంటూ అమ్మవారి హుండీలో తన లేఖతోపాటు రెజ్యుమ్‌ అందులో వేశాడు. ఇది వైరల్‌గా మారింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 29, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:04 PM IST
Viral News: 'జోగులాంబాదేవీ.. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించవమ్మా!'.. ఓ లేఖ వైరల్‌
Image Credit: Jogulamba Temple Hundi Letter (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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