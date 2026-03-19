  Viral Video: ఎలుగుబంటిగా మారిన యువరైతు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Viral Video: ఎలుగుబంటిగా మారిన యువరైతు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Bear Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువ రైతు ఎలుగుబంటి వేషం వేసి పంట పొలాల్లో తిరుగుతున్న దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. కోతుల బెడద నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఆ యువ రైతు చేసిన పని ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 19, 2026, 12:54 PM IST

Bear Viral Video Watch: సాధారణంగా మనం పొలాల్లో దిష్టిబొమ్మలను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ  ఉంటాం.. కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అందరూ దిష్టిబొమ్మలతో పాటు పాత కుండాలతో తయారుచేసిన కొన్ని బొమ్మలను కడుతూ ఉంటారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఓ రైతు మాత్రం తానే స్వయంగా ఒక దిష్టిబొమ్మగా మారారు.. ఆయన ఏకంగా ఎలుగుబంటి మారువేషం వేసి పొలాల్లో తిరగడం ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వినడానికి వింతగా ఉన్న కోతుల గుంపు నుంచి తన పంటను కాపాడుకోవడానికి ఆ రైతు వేసిన ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సంభల్ జిల్లా, ఫిరోజ్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన ధర్మవీర్ అనే ఓ యువ రైతు గత కొంతకాలంగా కోతులు సమస్యతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దాదాపు తన పంటపై 40 నుంచి 50 కోతుల గుంపు వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి. పొలంలోని బంగాళదుంపలు, ఇతర పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి. అయితే, అతను అధికారులతో ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆరైతే వినూత్నంగా ఆలోచించి.. ఈ వేషం కట్టాడు..

దాదాపు 1600 రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఒక ఎలుగుబంటి కాస్ట్యూమ్ని కొనుగోలు చేశాడు ఆ యువరైతు.. ప్రతిరోజు ఆ వేషం వేసుకొని పొలంలో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వింత శబ్దాలు చేయడం ప్రారంభించాడు. ఎలుగుబంటిని చూడగానే కోతులు హడలెత్తిపోయి ఆ పంట ప్రాంతాల్లోకి రాకుండా అయిపోయాయి.. కొద్ది రోజులపాటు ఆ యువరైతు అలాగే వెలుగుబంటి వేషాన్ని వేసుకొని అటు ఇటు తిరగడం ప్రారంభించాడు. కోతులు ఏమాత్రం తన పంట పొలాల్లోకి రాకుండా ఉండిపోయాయి..

కోతుల వల్ల మాకు భారీ నష్టం జరుగుతోంది.. ఈ ఏలుబంటి వేషం వేయడం వల్ల ప్రస్తుతానికి కోతులు రావడం తగ్గినప్పటికీ.. ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాదని.. రోజంతా ఈ వేషంలో ఎండలో ఉండటం చాలా కష్టంగా ఉందని ఆ యువరైతు ధర్మవీర్ తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వినూత్న ప్రయత్నాన్ని చూసి స్థానికులు కూడా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. కొందరు దీనిని తెలివైన ఉపాయం అంటూ సోషల్ మీడియాలో మెచ్చుకోవడం ప్రారంభించారు. అయితే అక్కడే ఉన్న మరి కొంతమంది రైతులు కూడా ఇదే వేషాన్ని వేసి.. కోతుల బెడద నుంచి విముక్తి పొందుతున్నారట..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Bear CostumeBear Costume VideoBear VideoFarmer In Bear CostumeBear viral video

