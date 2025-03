Viral Video: కాలేజీలో కామాంధుడు.. అమ్మాయిలను మభ్యపెట్టి రాసలీలలు.. వీడియో వైరల్..

Hathras professor assaulted girls in college video: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు, అమ్మాయిల వేధింపుల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. బస్టాండ్, గుడి, బడి, ఆఫీస్, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు.. చివరకు ఇంట్లో కూడా కొంత మంది మహిళలు తమ సొంత వాళ్లతోనే లైంగిక వేధింపులకు గురౌతున్నారు.

చివరకు అన్యాయం జరిగిందని పోలీసు స్టేషన్ కు వెళ్తే.. అక్కడ కూడా మహిళలు లైంగిక వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రి తర్వాత గురువుకు ఉన్నతమైన స్థానం కల్పించారు. కానీ కొంత మంది నీచులు మాత్రం.. పవిత్రమైన స్థానంలో ఉండి.. చదువులు చెప్పకుండా.. తమ స్టూడెంట్స్ పట్ల నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. యువతులను మభ్యపెట్టి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.

Hathras: A monster hiding in the temple of education!

Professor Rajnish Kumar of Seth PG Bagla Degree College, Hathras was sexually abusing girl students for 20 years! Police registered a case after more than 50 objectionable videos and pictures went viral.

