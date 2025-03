Urination Viral Video: సూప్ పాత్రలో మూత్ర విసర్జన చేసిన యువకులు.. 4000 మందికి పైగా తాగిన కస్టమర్స్.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Urination Viral Video Watch Here: చాలామందిలో కొంతమంది కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వారికే తెలియదు. కొంతమంది కొన్ని పరిస్థితుల్లో పోకిరిలు అయిపోతే.. మరి కొంతమంది పిచ్చి వారిలా ప్రవర్తిస్తారు. ఇలాంటి సంఘటనలు మనం ఎన్నోసార్లు న్యూస్‌లో చదివి ఉంటాం లేదా వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో చూసుంటాం. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఓ రెస్టారెంట్లో అప్పుడే తయారు చేస్తున్న సూపులో ఇద్దరు యువకులు ఉన్నట్టుండి మూత్ర విసర్జన చేశారు.. అంతేకాకుండా కొన్ని చెయ్యకూడని పనులు కూడా చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ప్రముఖ చైనీస్ హాట్‌పాట్ రెస్టారెంట్‌కు సంబంధించిన ఘటన వివాదానికి దారితీస్తోంది. ఇద్దరు యువకులు షాంఘై బ్రాంచ్‌లో ఉన్న రెస్టారెంట్‌కి వచ్చి ఏకంగా హార్ట్ సూప్ తయారు చేస్తున్న హాట్ పాట్ లో మూత్రాన్ని విసర్జించారు. టేబుల్ పై నిలుచును మరి అందులో మూత్రం పోసేసారు.. ఈ వీడియో అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. కస్టమర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హోటల్ సిబ్బంది ఏ మాత్రం బాధ్యతయుతంగా వారు మూత్రం పోస్తుంటే చూడడం సరికాదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లలో చురకలు అంటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మరో విచిత్రం ఏంటంటే.. ఆ హోటల్ సిబ్బంది యువకులు మూత్ర విసర్జన చేసిన సూపునే దాదాపు 4000 మంది కస్టమర్లకు ఆహారంగా అందించారట..

Two boys have been detained by Shanghai police for allegedly urinating into a hotpot at an outlet of famous restaurant #Haidilao, police officers announced on Saturday.

In the video, the man also laughed and said that the restaurant, Haidilao, China's hotpot chain, had launched a… pic.twitter.com/WeT0QSliDH

