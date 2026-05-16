/Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా పడగపై ముట్టుకున్న స్నేక్‌ క్యాచర్‌.. చివరికి ఏం జరిగింది? వీడియో..

King Cobra Hood Video Watch Now: కేరళకు చెందిన ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ వావా సురేష్.. మరోసారి అతనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పాములను పట్టడంలో తనదైన శైలిలో అద్భుతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన.. ఓ ఇంట్లో చొరబడిన భారీ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుంటున్న వీడియో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊహించని స్థాయిలో షాక్కు గురవుతున్నారు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియో వివరాల ప్రకారం.. ఒక నివాస గృహంలోకి సుమారు 7 నుంచి 8 అడుగుల పొడవున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా చొరబడింది. సమాచారం అందుకున్న వావా సురేష్ వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఎలాంటి రక్షణ పరికరాలు లేకుండా.. కేవలం చేతులతోనే ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ఆయన ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో పాము పడకపై చేయి వేసి అదుపు చేస్తుండగా.. ఆ కింగ్ కోబ్రా ఒక్కసారిగా కోపంతో సురేష్ పైకి దూసుకు వచ్చింది.. అత్యంత వేగంగా దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఆ సర్పం నుంచి ఆయన ఎంతో చాకచక్యంగా.. అన్ని సెకండ్ల పరిధిలోనే పక్కకు తప్పుకున్నారు. కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా ఆయన ప్రాణాలకే ముప్పు వాటి లేదని వీడియో చూస్తే అర్థమవుతూ వస్తోంది.
ఈ వీడియో గతంలో ఎప్పటిదో అయినప్పటికీ.. ఎవరో కావాలనే ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపట్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ తో పాటు షేర్లతో వైరల్ గా మారింది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సురేష్ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకున్నప్పటికీ.. అంతటి ప్రమాదకరమైన పాములతో వ్యవహరించేటప్పుడు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. గతంలో కూడా వావా సురేష్ పలుమార్లు పాముకాటుకు గురై.. మృత్యు అంచుల దాకా వెళ్లి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ వీడియో చూసిన వన్యప్రాణి నిపుణులు సైతం స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కింగ్ కోబ్రా వంటి అత్యంత విషపూరితమైన పాములను పట్టుకునేటప్పుడు స్నేక్ ఉక్స్, చేతి తొడుగులు వంటి రక్షణ పరికరాలను తప్పకుండా వాడాలని.. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలాంటి సాహసాలు చేయడం మంచిది కాదని వారి అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం ఈ కింగ్ కోబ్రా వర్సెస్ సురేష్ వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది..
